Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

गंगा पथ से अटल पथ तक… एक्सप्रेसवे ने बदली बिहार की तस्वीर, CM नीतीश कुमार ने गिनाईं 20 साल की उपलब्धियां

CM नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में बिहार के विकास और आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में की गयी उपलब्धियों को गिनाया है। उन्होंने बताया कि बीते 20 वर्षों में क्या क्या कार्य हुए हैं और 2005 की तुलना में अब राज्य का बजट कितना हो गया है। 

4 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 30, 2025

Nitish Kumar

Nitish Kumar(Image: X-Nitish Kumar)

बिहार के CM नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर राज्य के 20 साल के विकास सफर को साझा किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 से पहले बिहार हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब गंगा पथ, अटल पथ और आधुनिक एक्सप्रेस-वे जैसी परियोजनाओं ने राज्य की छवि को पूरी तरह बदल दिया है। नीतीश ने लिखा कि उनकी सरकार ने दो दशकों में पिछड़ेपन की पहचान को प्रगति की मिसाल में बदल दिया।

2005 से पहले उपहास का पात्र बन गया था बिहार

सीएम नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में पुराने बिहार की तस्वीर याद दिलाते हुए लिखा, “वर्ष 2005 से पहले बिहार हर क्षेत्र में पिछड़ गया था। विकास कार्य ठप पड़ गए थे, सड़कें टूटी-फूटी थीं और भवनों का रखरखाव तक नहीं होता था। इतनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत वाला बिहार पूरी दुनिया में उपहास का पात्र बन गया था। उस दौर में लोग अपनी पहचान छिपाते थे, क्योंकि बिहारी कहलाना शर्म की बात समझी जाती थी।” नीतीश ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद सरकार ने आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की, जिसने बिहार की दिशा और दशा दोनों बदल दी।

गंगा पथ से लेकर अटल पथ तक, बिहार में विकास की नई गंगा बही

मुख्यमंत्री ने लिखा कि 20 सालों में बिहार में कई विश्वस्तरीय सड़कों और एक्सप्रेस-वे का निर्माण हुआ है। इनमें प्रमुख हैं, जेपी गंगा पथ, अटल पथ, पाटलिपथ, बिहटा-सरमेरा पथ, मीठापुर-महुली पथ, लोहिया पथ चक्र, बख्तियारपुर-रजौली पथ, पटना-गया-डोभी फोर लेन, पटना-मुजफ्फरपुर फोर लेन, पटना-बख्तियारपुर-मोकामा पथ और ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर। इसके अलावा वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे, आमस-दरभंगा, पटना-पूर्णिया, गोरखपुर-सिलीगुड़ी और रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे का निर्माण तेज़ी से जारी है।

नीतीश ने लिखा, "इन परियोजनाओं ने न सिर्फ आवागमन को आसान बनाया है बल्कि व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी गति दी है। राज्य की आमदनी और विकास दर दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।"

आधुनिक भवन बने बदलते बिहार की पहचान

नीतीश कुमार ने लिखा कि राज्य में केवल सड़कें ही नहीं, बल्कि आधुनिक भवनों का निर्माण भी बिहार की पहचान बदल रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने ज्ञान भवन, बापू सभागार, सभ्यता द्वार, बिहार संग्रहालय, अंजुमन इस्लामिया भवन, हज भवन, पटना समाहरणालय, ओपी शाह भवन, गया का राज्य अतिथि गृह, महाबोधि कन्वेंशन सेंटर, दरभंगा तारामंडल जैसे भवनों का निर्माण कराया। उन्होंने लिखा, "ये भवन सिर्फ संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि नए बिहार की तस्वीर हैं, आत्मविश्वास से भरे, आधुनिक और समृद्ध बिहार की।"











पर्यटन और ईको-टूरिज्म में बिहार ने रचा इतिहास

मुख्यमंत्री ने पर्यटन क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि राजगीर, बोधगया, नवादा, मधुबनी और पटना को विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थान दिलाया गया है। राजगीर का घोड़ा कटोरा झील, जू सफारी, ग्लास स्काई वॉक, राजगीर नेचर सफारी, वेणुवन, पांडु पोखर, ककोलत जलप्रपात, बुद्ध स्मृति पार्क और मिथिला हाट जैसी परियोजनाओं को वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है। उन्होंने लिखा, “आज बिहार पर्यटन की नई पहचान है। हमारा उद्देश्य है कि राज्य के हर ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल को वैश्विक आकर्षण बनाया जाए।”







पटना मेट्रो, खेल विश्वविद्यालय और विज्ञान नगरी से बदल रही सूरत

नीतीश कुमार ने बताया कि पटना मेट्रो परियोजना, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, राजगीर खेल विश्वविद्यालय और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साइंस सिटी जैसे प्रोजेक्ट बिहार की आधुनिकता की मिसाल हैं। उन्होंने बताया कि पटना संग्रहालय और बिहार संग्रहालय को भूमिगत टनल से जोड़ने का काम भी अंतिम चरण में है।

बिहार चुनाव 2025 की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें

एयर कनेक्टिविटी में बिहार बना आत्मनिर्भर राज्य

मुख्यमंत्री ने लिखा कि राज्य की हवाई सेवाओं में भी ऐतिहासिक विस्तार हुआ है। पटना में नया आधुनिक टर्मिनल बनाया गया है, जबकि दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू हो चुके हैं। इसके साथ बिहटा, रक्सौल, वीरपुर, वाल्मीकिनगर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डों के निर्माण और विस्तार का कार्य चल रहा है।

बजट 24 हजार करोड़ से बढ़कर 3 लाख करोड़ पार

नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य का बजट अब 3 लाख 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जो 2005 के 24 हजार करोड़ से कई गुना बढ़ोतरी है। उन्होंने कहा, "यह कुशल वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शी शासन की वजह से संभव हुआ है। हमलोग जो कहते हैं, उसे पूरा करते हैं। जो काम शुरू किया, उसे मंजिल तक पहुंचाया। आगे भी बिहार के विकास का यही सिलसिला जारी रहेगा।”

ये भी पढ़ें

कौन है ASI अनिरुद्ध कुमार का कातिल? ऑर्केस्ट्रा डांसर से अफेयर का एंगल जांच रही पुलिस, थाने से 2 KM दूर मिला था शव
सिवान
bihar news: murder of bihar police asi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

नीतीश कुमार

Updated on:

30 Oct 2025 04:37 pm

Published on:

30 Oct 2025 04:28 pm

Hindi News / Bihar / Patna / गंगा पथ से अटल पथ तक… एक्सप्रेसवे ने बदली बिहार की तस्वीर, CM नीतीश कुमार ने गिनाईं 20 साल की उपलब्धियां

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

मोकामा में गोलीबारी से हड़कंप! जनसुराज नेता पीयूष प्रियदर्शी के चाचा की हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप

मोकामा में गोलीबारी
पटना

छपरा की रैली में गरजे PM मोदी, बोले- RJD-कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, बिहार लूटने की रेटलिस्ट जारी की है

PM Modi In Bihar
पटना

Bihar Election 2025: ‘कमल का बटन इतना जोर से दबाएं कि झटके इटली में लगें’, रैली को संबोधित करते हुए बोले अमित शाह

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: पीएम मोदी ने अपनी सभा में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन की चर्चा कर आरजेडी पर कसा तंज

Pm Modi in CG: परिक्रमा पथ पर प्रधानमंत्री होंगे रथ पर सवार, शांति शिखर में लगाएंगे ध्यान, जानें मिनट टू मिनट प्रोग्राम
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.