गंगा पथ से अटल पथ तक… एक्सप्रेसवे ने बदली बिहार की तस्वीर, CM नीतीश कुमार ने गिनाईं 20 साल की उपलब्धियां

सीएम नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में पुराने बिहार की तस्वीर याद दिलाते हुए लिखा, “वर्ष 2005 से पहले बिहार हर क्षेत्र में पिछड़ गया था। विकास कार्य ठप पड़ गए थे, सड़कें टूटी-फूटी थीं और भवनों का रखरखाव तक नहीं होता था। इतनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत वाला बिहार पूरी दुनिया में उपहास का पात्र बन गया था। उस दौर में लोग अपनी पहचान छिपाते थे, क्योंकि बिहारी कहलाना शर्म की बात समझी जाती थी।” नीतीश ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद सरकार ने आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की, जिसने बिहार की दिशा और दशा दोनों बदल दी।