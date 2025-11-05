बिहार चुनाव 2025: जीतन राम मांझी की समधन पर जानलेवा हमला, चुनाव प्रचार के दौरान हुई रोड़ेबाजी

बिहार चुनाव 2025 के बीच गयाजी की बाराचट्टी सीट से बुधवार को एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) की प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की समधन ज्योति देवी पर चुनाव प्रचार के दौरान अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमले में पत्थरबाजी की गई, जिसमें ज्योति देवी घायल हो गईं। उन्हें तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार, ज्योति देवी खुले वाहन में अपने समर्थकों के साथ सुलेबट्टा क्षेत्र में चुनावी जनसंपर्क कर रही थीं। इसी दौरान भीड़ में घुसे कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक से उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। एक पत्थर सीधे उनके सिर व कंधे के पास लगा, जिससे उन्हें चोट आई और उन्हें तुरंत मेडिकल सेंटर ले जाया गया। फिलहाल ज्योति खतरे से बाहर हैं।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा को देखते हुए क्षेत्र में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान की जा रही है। CCTV फुटेज और स्थानीय इनपुट के आधार पर संदिग्धों को चिन्हित करने की कोशिश हो रही है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एनडीए ने गया जी की बाराचट्टी सीट से ज्योति देवी को टिकट दिया है। वे वर्तमान विधायक भी हैं। इस सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना है और हमले ने यहां की चुनावी राजनीति का तापमान और बढ़ा दिया है।
