बिहार चुनाव 2025: जीतन राम मांझी की समधन पर जानलेवा हमला, चुनाव प्रचार के दौरान हुई रोड़ेबाजी

बिहार चुनाव 2025 के बीच गयाजी की बाराचट्टी सीट से बुधवार को एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) की प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की समधन ज्योति देवी पर चुनाव प्रचार के दौरान अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमले में पत्थरबाजी की गई, जिसमें ज्योति देवी घायल हो गईं। उन्हें तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।