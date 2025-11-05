Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गया

बिहार चुनाव 2025: जीतन राम मांझी की समधन पर जानलेवा हमला, चुनाव प्रचार के दौरान हुई रोड़ेबाजी

बिहार चुनाव 2025 के प्रचार के दौरान असामाजिक तत्वों ने जीतनराम मांझी की समधन पर जानलेवा हमला कर दिया। अभी वो अस्पताल में भर्ती हैं। जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। 

less than 1 minute read
Google source verification

गया

image

Anand Shekhar

Nov 05, 2025

बिहार चुनाव 2025 के बीच गयाजी की बाराचट्टी सीट से बुधवार को एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) की प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की समधन ज्योति देवी पर चुनाव प्रचार के दौरान अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमले में पत्थरबाजी की गई, जिसमें ज्योति देवी घायल हो गईं। उन्हें तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

घटना चुनावी दौरे के दौरान हुई

जानकारी के अनुसार, ज्योति देवी खुले वाहन में अपने समर्थकों के साथ सुलेबट्टा क्षेत्र में चुनावी जनसंपर्क कर रही थीं। इसी दौरान भीड़ में घुसे कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक से उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। एक पत्थर सीधे उनके सिर व कंधे के पास लगा, जिससे उन्हें चोट आई और उन्हें तुरंत मेडिकल सेंटर ले जाया गया। फिलहाल ज्योति खतरे से बाहर हैं।

हमले के बाद क्षेत्र में तनाव

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा को देखते हुए क्षेत्र में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान की जा रही है। CCTV फुटेज और स्थानीय इनपुट के आधार पर संदिग्धों को चिन्हित करने की कोशिश हो रही है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

दूसरे चरण में होना है मतदान

एनडीए ने गया जी की बाराचट्टी सीट से ज्योति देवी को टिकट दिया है। वे वर्तमान विधायक भी हैं। इस सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना है और हमले ने यहां की चुनावी राजनीति का तापमान और बढ़ा दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

05 Nov 2025 07:02 pm

Published on:

05 Nov 2025 06:43 pm

Hindi News / Bihar / Gaya / बिहार चुनाव 2025: जीतन राम मांझी की समधन पर जानलेवा हमला, चुनाव प्रचार के दौरान हुई रोड़ेबाजी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

गया

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

देश जानना चाहता है… राहुल गांधी की जाति क्या है? चुनावी मौसम में गिरिराज सिंह का नया राग

पटना

Bihar Election: अनंत सिंह से ज्यादा रामकृपाल ने किया खर्च, पटना जिले में किस प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार में फूंके कितने रुपये

bihar election 2025
पटना

Bihar Election 2025: महागठबंधन के सत्ता में आने पर 25 लाख का मिलेगा मुफ्त इलाज, प्रियंका गांधी ने किया बड़ा वादा

प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया
राष्ट्रीय

राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब, कहा- जिनको वे BJP का वोटर बता रहे हैं, असल में उन्होंने कांग्रेस को…

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.