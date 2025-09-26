Patrika LogoSwitch to English

गया

सावधान! कुछ घंटों में बिगड़ सकता है बिहार का मौसम, गया-मुंगेर समेत 6 जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने ततात्कालिक पूर्वानुमान जारी करते हुए बिहार के छह जिलों में आंधी-तूफान और बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी ने इन छह जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।

गया

Rajesh Kumar Ojha

Sep 26, 2025

rain alert
फाइल फोटो- पत्रिका

आगामी कुछ घंटों में बिहार के विभिन्न हिस्सों में मौसम का रूख बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र के पटना स्थित सेंटर ने बिहार के छह जिलों में अगले तीन घंटों के दौरान तेज बारिश और आंधी की चेतावनी जारी कि है। विभाग ने गया, नवादा, लखीसराय, जमुई, बांका और मुंगेर के लिए आगामी दो से तीन घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार इन जिलों में तेज हवाओं के साथ आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि हवा की गति 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

क्या है ऑरेंज अलर्ट

ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि मौसम सामान्य से ज्यादा खराब होने वाला है और नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस दौरान पेड़, बिजली के खंभे, ढांचे और अन्य संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।

मौसम विभाग की सलाह

मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने कहा है कि लोग घरों के बाहर अनावश्यक रूप से न निकलें और खुले क्षेत्रों में रहने से बचें। अगर बिजली गिरने या तेज हवा के दौरान कोई बाहरी गतिविधि कर रहे हैं, तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएँ। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से कहा गया है कि वह खेतों में काम करने से बचें और अपने फसलों और पशुओं की सुरक्षा का इंतजाम करें।

सड़क और परिवहन पर असर

मौसम विभाग ने बताया कि तेज हवाओं और बारिश के कारण सड़क मार्गों पर वाहन चालकों को सावधानी बरतनी चाहिए। विशेषकर छोटे वाहन और दोपहिया वाहन अधिक प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार, इस बार का मौसम परिवर्तन पश्चिमी विक्षोभ और मौसमी बदलाव के कारण है। अगले दो से तीन घंटों में हवा और बारिश की तीव्रता अधिक रहने की संभावना है।

नागरिकों से अपील

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम की नवीनतम जानकारी नियमित रूप से जांचें और सोशल मीडिया या अफवाहों पर भरोसा करने की बजाय आधिकारिक चैनलों से ही सूचनाएँ लें। ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर प्रशासन ने भी आपातकालीन टीमों को सक्रिय कर दिया है ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके।

पटना

Bihar news

मौसम समाचार

