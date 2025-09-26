सावधान! कुछ घंटों में बिगड़ सकता है बिहार का मौसम, गया-मुंगेर समेत 6 जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट

आगामी कुछ घंटों में बिहार के विभिन्न हिस्सों में मौसम का रूख बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र के पटना स्थित सेंटर ने बिहार के छह जिलों में अगले तीन घंटों के दौरान तेज बारिश और आंधी की चेतावनी जारी कि है। विभाग ने गया, नवादा, लखीसराय, जमुई, बांका और मुंगेर के लिए आगामी दो से तीन घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार इन जिलों में तेज हवाओं के साथ आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि हवा की गति 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।