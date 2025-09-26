एकतरफा मोहब्बत प्यार फिल्मों में अच्छा लगता है, सियासत में नहीं… महागठबंधन पर ओवैसी का तंज

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासत में गरमी तेज हो गई है। इसी बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन पर करारा तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया है। सीमांचल न्याय यात्रा के दौरान पूर्णिया में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, “हमने गठबंधन की पहल की थी, लेकिन यह हमारी कमजोरी नहीं है। सियासत में एकतरफा मोहब्बत नहीं चलती, यह तो सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है। राजनीति में सभी दलों को समान सम्मान और साझेदारी चाहिए।”