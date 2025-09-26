पटना के अधिकारियों को 5 अक्टूबर तक नहीं मिलेगी कोई छुट्टी, डीएम त्यागराजन ने जारी किया सख्त आदेश

देशभर में त्योहारों का माहौल है और इस बीच पटना जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने आदेश जारी किया है कि 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के सभी अधिकारियों, तकनीकी और पर्यवेक्षकीय अधिकारियों की छुट्टियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह कदम मुख्य रूप से दशहरा, विजयादशमी और दीपावली के त्योहारों के दौरान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।