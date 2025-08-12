पितृपक्ष मेले से पहले इस शहर को मिलेगा वर्ल्ड क्लास स्टेशन की सौगात, जानिए पीएम की यात्रा के साथ क्यों हो रही इसकी चर्चा

Bihar News प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को गया जी आयेंगे। गया जी दौरा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जंक्शन की नयी बिल्डिंग का उद्घाटन कर सकते हैं। इसको लेकर कंस्ट्रक्शन के अधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय अधिकारियों ने कामकाज तेज कर दिया है। काम समय पर पूरा करने के उदेश्य से अतिरिक्त मजदूर भी लगाए गए हैं। हालांकि, अधिकारियों ने इसकी अधिकारिक पुष्टी नहीं की है। पीएमओ की ओर से रेलवे के वरीय अधिकारियों को इसको लेकर कोई पत्र नहीं मिला है। लेकिन, गया जंक्शन की नयी बिल्डिंग का कामकाज तेजी से की जा रहा है।
गया जंक्शन की नई बिल्डिंग के उद्घाटन से यात्रियों को कई सुविधाएं मिलेंगी। इससे पितृपक्ष मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी सुविधाएं मिलेंगी। उद्घाटन होने के बाद श्रद्धालुओं के साथ-साथ रेलयात्रियों को वेटिंग रूम, एसी वेटिंग हॉल, स्केलेटर, लिफ्ट व नये-नये रिजर्वेशन काउंटर व टिकटघर की सुविधा मिलेगी. गया जंक्शन की बिल्डिंग का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि डेल्हा साइड वातानुकूलित प्रतीक्षालय, स्वच्छ और सुरक्षित वॉशरूम, खानपान स्टॉल, वाइ-फाइ और चार्जिंग प्वाइंट व प्रवेश व निकास द्वार की सुविधा शुरू कर दी गयी है। एक्सेलेटर की सुविधा भी शुरू हो जायेगी। स्टेशन परिसर में टिकट वेंडिंग मशीन, नये रिजर्वेशन काउंटर, टिकटघर, बाइक स्टैंड, ऑटो स्टैंड व हर प्लेटफॉर्म की लंबाई और चौड़ाई भी बढ़ा दी गयी है।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पहले जहां प्रतिदिन 60 से 70 हजार यात्री गया रेलवे स्टेशन से सफर करते थे, अब यह संख्या एक लाख से अधिक पहुंच चुकी है. वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने के बाद यात्रियों की संख्या में और भी वृद्धि की संभावना है. सुविधाओं के चलते यात्री अपनी यात्रा के दौरान अधिक संतुष्ट और प्रसन्न अनुभव करेंगे.
वातानुकूलित प्रतीक्षालय
स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय
अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण
खानपान स्टॉल व शॉपिंग की सुविधाएं
फास्ट टिकटिंग के लिए वेंडिंग मशीन
वाई-फाई व चार्जिंग प्वाइंट