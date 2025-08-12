पितृपक्ष मेले से पहले इस शहर को मिलेगा वर्ल्ड क्लास स्टेशन की सौगात, जानिए पीएम की यात्रा के साथ क्यों हो रही इसकी चर्चा

Bihar News प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को गया जी आयेंगे। गया जी दौरा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जंक्शन की नयी बिल्डिंग का उद्घाटन कर सकते हैं। इसको लेकर कंस्ट्रक्शन के अधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय अधिकारियों ने कामकाज तेज कर दिया है। काम समय पर पूरा करने के उदेश्य से अतिरिक्त मजदूर भी लगाए गए हैं। हालांकि, अधिकारियों ने इसकी अधिकारिक पुष्टी नहीं की है। पीएमओ की ओर से रेलवे के वरीय अधिकारियों को इसको लेकर कोई पत्र नहीं मिला है। लेकिन, गया जंक्शन की नयी बिल्डिंग का कामकाज तेजी से की जा रहा है।