Bihar Flood: बेगूसराय में मां बेटी समेत सात की मौत, प्रदेश में डूबने से एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत

जिले के शाम्हो थाना क्षेत्र के अकबरपुर धनहा में डूबने से मां-बेटी की मौत हो गयी। मृतक की पहचान कुंदन कुमार की 26 वर्षीय पत्नी वंदना कुमारी एवं 08 वर्षीय पुत्री आन्या कुमारी के रूप में की गयी। वहीं अकबरपुर बरारी पंचायत के बिजुलिया में पशु को ले जाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गयी। मृतक की पहचान श्याम सुंदर सिंह के 30 वर्षीय पुत्र धीरज कुमार के रूप में की गयी है। इसी प्रकार से मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदीरी दो पंचायत के भवानंदपुर निवासी 75 वर्षीय जगदीश सिेह की मौत घर के पास ही बाढ़ के पानी में डूबने से हो गयी। साहेबपुरकमाल थाना क्षेत्र के सलेमाबाद में बाढ़ के पानी में डूबने से रामकृपाल यादव की दो वर्षीया बच्ची अंजलि कुमारी की मौत हो गयी। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के दादुपुर में बाढ़ के पानी में डूबने से महेंद्र यादव के 45 वर्षीय पुत्र अशोक यादव की मौत हो गयी। वहीं चकिया थाना क्षेत्र के रूपनगर वार्ड नंबर पांच निवासी भूखन पासवान के 22 वर्षीय पुत्र गौतम पासवान की मौत बाढ़ के पानी में डूबने से हो गयी।