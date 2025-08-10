Bihar Flood: बेगूसराय में मां बेटी समेत सात की मौत, प्रदेश में डूबने से एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत

Bihar Flood बिहार में रविवार को नदी और तलाब में डूबने से एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में मां-बेटी और दो सगी बहन भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा मौत बिहार के बेगूसराय जिले में हुई है। बेगूसराय में मां-बेटी समेत सात लोगों की मौत हुई है। इस घटना को लेकर पूरे दिन जिले में अफरातफरी की स्थिति बनी रही।
जिले के शाम्हो थाना क्षेत्र के अकबरपुर धनहा में डूबने से मां-बेटी की मौत हो गयी। मृतक की पहचान कुंदन कुमार की 26 वर्षीय पत्नी वंदना कुमारी एवं 08 वर्षीय पुत्री आन्या कुमारी के रूप में की गयी। वहीं अकबरपुर बरारी पंचायत के बिजुलिया में पशु को ले जाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गयी। मृतक की पहचान श्याम सुंदर सिंह के 30 वर्षीय पुत्र धीरज कुमार के रूप में की गयी है। इसी प्रकार से मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदीरी दो पंचायत के भवानंदपुर निवासी 75 वर्षीय जगदीश सिेह की मौत घर के पास ही बाढ़ के पानी में डूबने से हो गयी। साहेबपुरकमाल थाना क्षेत्र के सलेमाबाद में बाढ़ के पानी में डूबने से रामकृपाल यादव की दो वर्षीया बच्ची अंजलि कुमारी की मौत हो गयी। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के दादुपुर में बाढ़ के पानी में डूबने से महेंद्र यादव के 45 वर्षीय पुत्र अशोक यादव की मौत हो गयी। वहीं चकिया थाना क्षेत्र के रूपनगर वार्ड नंबर पांच निवासी भूखन पासवान के 22 वर्षीय पुत्र गौतम पासवान की मौत बाढ़ के पानी में डूबने से हो गयी।
समस्तीपुर पंचायत के सलेमाबाद गांव में रविवार को गंगा नदी के बाढ़ के पानी में डूब जाने से दो वर्षीया बच्ची की मौत हो गयी। जिसकी पहचान मटिहानी थाना क्षेत्र के गोरगामा पंचायत अंतर्गत अकहा मथार निवासी रामकृपाल यादव की दो वर्षीय पुत्री अंजली कुमारी के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि पूरा सलेमाबाद गांव बाढ़ की चपेट में है। मृतका अंजली कुमारी अपनी मां के साथ रक्षाबंधन के अवसर पर ननिहाल सलेमाबाद आयी थी। रविवार को उसकी मां अपने सभी बच्चों को घर में बंद कर स्नान करने चली गयी। अंजली की बहन ने घर का दरवाजा खोल दिया। जिससे मासूम बच्ची घर से निकल गयी और घर के समीप बाढ़ की पानी में डूब गयी।
बिहार के बांका जिला के रजौन थाना क्षेत्र के सिंहनान गांव स्थित चांदन नदी की तेज धार में सिंहनान गांव के तीन किशोर बह गये। यह घटना रविवार की है, जब सिंहनान गांव के चार बच्चे चांदन नदी में स्नान करने गये थे। ग्रामीणों के अनुसार सिंहनान गांव के सिंधु तांती का एक पुत्र आलोक तांती भी साथ में स्नान करने गया था, लेकिन वह किसी तरह बच गया। इसी दौरान नदी का तेज बहाव के सामने उन तीनों की एक न चली और पानी की तेज बहाव में बह गये। घटना के बाद स्थानीय लोगों सहित तैराकों की मदद से बच्चों को खोजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देर शाम तक कोई आता पता नहीं चल पाया। नदी में स्नान करने के दौरान बहने वालों तीनों किशोरों में सिंहनान गांव के डब्लू तांती का पुत्र राजेश कुमार (15 वर्ष), दुलौ तांती का पुत्र अमरजीत कुमार (14 वर्ष), विजय तांती का पुत्र कन्हैया कुमार (15 वर्ष) शामिल है।
बिहार के सीवान जिला के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में रविवार सुबह दो चचेरे भाइयों की पोखर में डूबने से मौत हो गयी। मृतकों की पहचान गांव के राकेश पांडेय के नौ वर्षीय बेटे मन्नू कुमार और मुन्ना पांडेय के 10 वर्षीय बेटे मोहित कुमार के रूप में हुई है। दोनों भाई अन्य बच्चों के साथ खेत के पास पोखर में नहाने गये थे। नहाते समय वे गहरे पानी में चले गये और डूबने लगे। साथ गये छोटे भाइयों ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने खोजबीन कर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
बिहार के जहानाबाद जिला के पाली थाना क्षेत्र के उत्तरसेरथु पंचायत के नगवां गांव में रविवार सुबह पानी में डूबने से दो सगी बहनों की मौत हो गयी। मृतक रुदल विंद की पुत्री अंजू कुमारी (14) और संजू कुमारी (12) थीं। ग्रामीणों के अनुसार, दोनों बहनें शौच के लिए गांव से बाहर बधार में गयी थीं। इस दौरान पैर फिसलने से संजू पास के पइन में गिर गयी। उसे बचाने के लिए अंजू भी पानी में उतरी, लेकिन दोनों गहरे पानी में डूब गयी।