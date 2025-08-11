जिला गाजियाबाद की सब्जी मंडी में पहले हुई तू-तू मैं-मैं फिर ठांय…ठांय, मची अफरातफरी

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की साहिबाबाद सब्जी मंडी में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब व्यापारियों की एक अहम बैठक के दौरान अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमलावरों ने न केवल गोलियां चलाईं, बल्कि मीटिंग में रखी कुर्सियों को उठाकर तोड़फोड़ भी की। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हमलावरों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। इस वारदात ने मंडी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
घटना गाजियाबाद के थाना लिंक रोड क्षेत्र में स्थित साहिबाबाद की नवीन फल एवं सब्जी मंडी में सुबह करीब 11:45 बजे हुई। मंडी समिति द्वारा बुलाई गई व्यापारियों की एक बैठक चल रही थी, जिसमें दुकान आवंटन को लेकर चर्चा हो रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इसी दौरान कुछ बाहरी लोग अचानक बैठक स्थल पर पहुंचे। उन्होंने पहले वहां रखी कुर्सियों को तोड़ा और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। चश्मदीदों का दावा है कि दर्जनों राउंड गोलियां चलाई गईं, जिससे मंडी परिसर में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।
इस हमले में एक व्यक्ति को गोली लगी, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ अन्य लोग तोड़फोड़ और भगदड़ में मामूली रूप से चोटिल हुए। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें हमलावरों को कुर्सियां फेंकते और फायरिंग करते देखा जा सकता है।
जानकारी के मुताबिक, यह पूरी घटना तीन शेड प्लेटफार्मों के आवंटन को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ी है। मंडी में दुकानों और शेड के आवंटन को लेकर व्यापारियों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। चश्मदीदों ने बताया कि रविवार शाम को भी इसी मुद्दे पर एक बैठक हुई थी, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई थी। व्यापारियों का कहना है कि अगर पुलिस ने समय पर सुरक्षा के इंतजाम किए होते, तो इस घटना को टाला जा सकता था।
घटना की सूचना मिलते ही थाना लिंक रोड पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। हिंडन गाजियाबाद के डीसीपी ने बताया कि फायरिंग का मुख्य आरोपी लोनी के चिरौड़ी का रहने वाला हरीश चौधरी है। पुलिस ने हमलावरों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। डीसीपी ने कहा, ‘हमले में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। मामले की गहन जांच की जा रही है।’
इस घटना ने साहिबाबाद मंडी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यापारियों का कहना है कि मंडी में पहले भी दुकान आवंटन और अन्य मुद्दों को लेकर विवाद हो चुके हैं। उन्होंने मांग की है कि मंडी परिसर में सुरक्षा बढ़ाई जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। एक व्यापारी ने कहा, ‘अगर पुलिस समय पर मौके पर होती, तो शायद यह हादसा टल सकता था। मंडी में आए दिन विवाद हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं देता।’