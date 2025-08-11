जिला गाजियाबाद की सब्जी मंडी में पहले हुई तू-तू मैं-मैं फिर ठांय…ठांय, मची अफरातफरी

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की साहिबाबाद सब्जी मंडी में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब व्यापारियों की एक अहम बैठक के दौरान अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमलावरों ने न केवल गोलियां चलाईं, बल्कि मीटिंग में रखी कुर्सियों को उठाकर तोड़फोड़ भी की। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हमलावरों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। इस वारदात ने मंडी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।