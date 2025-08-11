उत्तर प्रदेश के टॉप 10 शहर जहां जमीनों के दाम छू रहे आसमान, नोएडा नंबर 1, राजधानी तीसरे नंबर पर

उत्तर प्रदेश में जमीनों के सर्किल रेट में हाल ही में हुई बढ़ोतरी ने कई शहरों को देश के सबसे महंगे शहरों की सूची में ला खड़ा किया है। नोएडा ने इस मामले में बाजी मार ली है और राज्य का सबसे महंगा शहर बनकर उभरा है। वहीं, लखनऊ भी अब देश के टॉप-10 महंगे शहरों में शामिल हो गया है, लेकिन गाजियाबाद ने सर्किल रेट में बढ़ोतरी के बाद लखनऊ को पछाड़कर राज्य में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। आइए, जानते हैं उत्तर प्रदेश के उन टॉप शहरों के बारे में जहां जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं और नए सर्किल रेट ने क्या बदलाव लाए हैं।