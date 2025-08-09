1857 की जंग-ए-आजादी का बुलंद सिपाही …जिसने गोरिल्ला युद्ध से किया था अंग्रेजों की नाक में दम

कानपुर अभियान के दौरान तात्या ने न केवल सेनापति की भूमिका निभाई, बल्कि दीवान, सलाहकार और मित्र के रूप में भी नाना साहब का साथ दिया। सेना के संगठन, सैनिकों की भर्ती, प्रशिक्षण और वेतन भुगतान जैसे सभी महत्वपूर्ण फैसले उनके हाथ में थे। ग्वालियर की शाही संपत्तियों पर कब्जा कर उन्होंने राजकोष से सैनिकों का वेतन सुनिश्चित किया। इतिहासकारों के अनुसार, तात्या को सैन्य संगठन का कोई पूर्व अनुभव नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत से ऐसी रणनीति बनाई कि उनके गुरिल्ला हमले अंग्रेजी फौजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। वे अचानक हमला कर अंग्रेजों की रसद और संचार व्यवस्था को ठप कर देते थे, जिससे उनकी सेना की कमर टूट जाती थी।