जिस पति पर मधु लुटाती रही प्यार… वह कहता तुम तो लेस्बियन हो, बहन बोली वो तो साइको

मधु का पति अपने पद और पैसे पर घमंड करता। वह मधु से कहता मेरे साथ बैठकर शराब पियो। बहन ने बताया- मधु को घूमना फिरना और पार्टी करना पसंद था। लेकिन पार्टी में शराब और नशे से दूर रहती थी। अनुराग की प्रताड़ना से उसने बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। अनुराग उस पर शराब पीने का दबाव बनाता था। मना करने पर मारपीट करता था। अक्सर उसको नीचा दिखाता था। मधु की बहन का कहना है कि अनुराग उस पर कुछ इस तरह से शक करता था कि वह उसके मोबाइल का एक्सेस अपने पास रखता। किससे कितनी देर बहन ने बातें कीं, वह रोजाना चेक करता था। उस पर लेस्बियन होने का आरोप लगाता था।