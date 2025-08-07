मेरी बात को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया… वीडियो को पूरा देखें बात समझ में आ जाएगी : कथावाचक अनिरुद्धाचार्य

अनिरुद्धाचार्य ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, ‘मेरे वीडियो को आधा-अधूरा दिखाया गया, जिससे विवाद पैदा हुआ। पूरी वीडियो देखें, तो मेरी बात स्पष्ट होगी। मैंने पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए कहा कि चरित्रवान बनें। गांव की भाषा में जो भी मैंने कहा उसका मतलब चरित्रहीनता से है, जो मैंने दोनों के लिए कहा।’ उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी बात का उद्देश्य समाज को नैतिकता की राह दिखाना था, न कि किसी को अपमानित करना।