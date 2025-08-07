Raghvendra Bajpai Shootout : राघवेन्द्र बाजपेई हत्याकांड के दोनों शूटर मुठभेड़ में ढेर, पुलिस को मिली बड़ी सफलता

पुलिस की गहन जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पत्रकार की हत्या का मास्टरमाइंड महोली स्थित कारेदेव बाबा मंदिर का पुजारी शिवानंद बाबा उर्फ विकास राठौर था। जांच के अनुसार, पत्रकार राघवेन्द्र बाजपेई ने पुजारी को मंदिर परिसर में एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उन्हें आशंका थी कि राघवेन्द्र इस बात को उजागर कर सकते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसी भय से उन्होंने पत्रकार को रास्ते से हटाने की साजिश रची। बाबा ने पेशेवर शूटर राजू उर्फ रिजवान और संजय उर्फ अखिल खां को मोटी रकम की सुपारी देकर हत्या करवाई। पुलिस ने पुजारी सहित तीन अन्य साजिशकर्ताओं को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि, दोनों मुख्य शूटर तब से फरार चल रहे थे और पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी।