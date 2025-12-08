राजेश हत्याकांड: एक माह बाद भी गिरफ्तारी नहीं, गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने घेरा एसएसपी दफ्तर

पीड़ित पिता का दावा है कि जब उन्होंने विपक्षी युवकों से बेटे के बारे में पूछा तो उल्टा उन्हें धमकाया गया, तेरे बेटे को मारकर नदी में फेंक दिया है, जो करना है कर ले। 8 नवंबर को अज्ञात शव मिलने की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। कपड़े और पहचान चिह्नों के आधार पर शव को राजेश बताया गया। परिजनों ने साफ तौर पर उन ही चार लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है।