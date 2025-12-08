फर्जी डिग्री बांटने में खुसरो कॉलेज के चेयरमैन जाफरी व स्टाफ पर मुकदमा, बिना मान्यता डी-फार्मा एडमिशन का मामला

पिछले वर्ष इसी प्रकरण में शेर अली जाफरी, उनके बेटे फिरोज अली जाफरी, जाकिर अली, तारिक अल्वी, विजय शर्मा और विश्वनाथ शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में इन सभी पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी और शेर अली जाफरी को पूरे गैंग का सरगना बताया गया था। फिलहाल आरोपी जमानत पर बाहर हैं।