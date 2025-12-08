इंस्टाग्राम पर ‘ज्योतिष’ की मीठी बातें… बोला- हो जाएगी प्रेमी से शादी, करनी होगी पूजा, फिर ऐसे उड़ा लिए 4.51 लाख रुपये

रकम लगातार देने के बाद भी जब कथित ज्योतिषी ने नई-नई पूजा का बहाना बनाकर और पैसे की मांग शुरू कर दी, तब युवती को शक हुआ। सत्यापन करने पर पूरी कहानी ठगी निकली, जिसके बाद पीड़िता ने तत्काल थाने में तहरीर दी। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी को तलाशने के लिए साइबर सेल से सहायता ली जा रही है। आरोपी के बैंक खातों व डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है।