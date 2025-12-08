8 दिसंबर 2025,

सोमवार

बरेली

इंस्टाग्राम पर ‘ज्योतिष’ की मीठी बातें… बोला- हो जाएगी प्रेमी से शादी, करनी होगी पूजा, फिर ऐसे उड़ा लिए 4.51 लाख रुपये

सोशल मीडिया पर चल रही ठगी का एक नया मामला सुभाषनगर इलाके में सामने आया है। यहां एक युवती को इंस्टाग्राम पर मीठी-मीठी बातें कर भरोसा दिलाने वाले शख्स ने खुद को बड़ा ज्योतिषी बताते हुए उसके प्रेमी से शादी कराने के नाम पर 4.51 लाख रुपये हड़प लिए। शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 08, 2025

बरेली। सोशल मीडिया पर चल रही ठगी का एक नया मामला सुभाषनगर इलाके में सामने आया है। यहां एक युवती को इंस्टाग्राम पर मीठी-मीठी बातें कर भरोसा दिलाने वाले शख्स ने खुद को बड़ा ज्योतिषी बताते हुए उसके प्रेमी से शादी कराने के नाम पर 4.51 लाख रुपये हड़प लिए। शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता के मुताबिक उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर एक युवक से हुई। युवक ने खुद को नामी ज्योतिषी बताते हुए कहा कि वह प्रेम–विवाह की सभी समस्याओं का समाधान करा सकता है। युवती उसकी बातों में आ गई और अपने प्रेमी से शादी को लेकर कई सवाल पूछ डाले।

शादी हो जाएगी… लेकिन पूजा करानी होगी

युवती ने पुलिस को बताया कि कथित ज्योतिषी ने उसे शादी के सुनहरे सपने दिखाते हुए कहा कि पूजा-पाठ कराए बिना शादी सफल नहीं होगी। अगर पूजा नहीं कराई गई तो रिश्ता टूट भी सकता है। इसी डर और भरोसे के बीच युवती ने ज्योतिषी को कई ट्रांजैक्शन में 4 लाख 51 हजार रुपये भेज दिए।

ठगी का अहसास हुआ तो उड़ गए होश

रकम लगातार देने के बाद भी जब कथित ज्योतिषी ने नई-नई पूजा का बहाना बनाकर और पैसे की मांग शुरू कर दी, तब युवती को शक हुआ। सत्यापन करने पर पूरी कहानी ठगी निकली, जिसके बाद पीड़िता ने तत्काल थाने में तहरीर दी। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी को तलाशने के लिए साइबर सेल से सहायता ली जा रही है। आरोपी के बैंक खातों व डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है।

Published on:

08 Dec 2025 08:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / इंस्टाग्राम पर ‘ज्योतिष’ की मीठी बातें… बोला- हो जाएगी प्रेमी से शादी, करनी होगी पूजा, फिर ऐसे उड़ा लिए 4.51 लाख रुपये

