इंस्टाग्राम पर ‘ज्योतिष’ की मीठी बातें… बोला- हो जाएगी प्रेमी से शादी, करनी होगी पूजा, फिर ऐसे उड़ा लिए 4.51 लाख रुपये

बरेली। सोशल मीडिया पर चल रही ठगी का एक नया मामला सुभाषनगर इलाके में सामने आया है। यहां एक युवती को इंस्टाग्राम पर मीठी-मीठी बातें कर भरोसा दिलाने वाले शख्स ने खुद को बड़ा ज्योतिषी बताते हुए उसके प्रेमी से शादी कराने के नाम पर 4.51 लाख रुपये हड़प लिए। शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता के मुताबिक उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर एक युवक से हुई। युवक ने खुद को नामी ज्योतिषी बताते हुए कहा कि वह प्रेम–विवाह की सभी समस्याओं का समाधान करा सकता है। युवती उसकी बातों में आ गई और अपने प्रेमी से शादी को लेकर कई सवाल पूछ डाले।
युवती ने पुलिस को बताया कि कथित ज्योतिषी ने उसे शादी के सुनहरे सपने दिखाते हुए कहा कि पूजा-पाठ कराए बिना शादी सफल नहीं होगी। अगर पूजा नहीं कराई गई तो रिश्ता टूट भी सकता है। इसी डर और भरोसे के बीच युवती ने ज्योतिषी को कई ट्रांजैक्शन में 4 लाख 51 हजार रुपये भेज दिए।
रकम लगातार देने के बाद भी जब कथित ज्योतिषी ने नई-नई पूजा का बहाना बनाकर और पैसे की मांग शुरू कर दी, तब युवती को शक हुआ। सत्यापन करने पर पूरी कहानी ठगी निकली, जिसके बाद पीड़िता ने तत्काल थाने में तहरीर दी। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी को तलाशने के लिए साइबर सेल से सहायता ली जा रही है। आरोपी के बैंक खातों व डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग