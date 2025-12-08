ऑपरेशन तौकीर: बरेली बवाल में पहली चार्जशीट दाखिल, मौलाना समेत 38 आरोपी जेल में, 32 की तलाश जारी

बरेली एसएसपी अनुराग आर्य
बरेली। 26 सितंबर को हुए बरेली बवाल में अब पुलिस का शिकंजा औपचारिक रूप से मौलाना तौकीर रजा पर कसना शुरू हो चुका है। बारादरी थाना पुलिस ने बवाल से जुड़े दर्जनभर से अधिक मुकदमों में से पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। यह चार्जशीट श्यामगंज चौराहे पर हुए हंगामे और पथराव से संबंधित है। इसमें मौलाना तौकीर रजा को साजिश का मास्टरमाइंड माना गया है। पुलिस के मुताबिक इस मुकदमे में 38 आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि 32 और आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनके खिलाफ दूसरी चार्जशीट तैयार की जाएगी।
26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर समर्थक इस्लामिया कॉलेज मैदान में जुटे थे। जुमे की नमाज के बाद भीड़ अचानक बेकाबू हो गई। शहर में कई जगह पथराव और हंगामा हुआ। पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठियां तक चलानी पड़ीं। उस दिन पांच थानों में दस मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें दो रिपोर्ट बारादरी थाने में भी दर्ज की गईं। श्यामगंज में हुए बवाल का मुकदमा चौकी प्रभारी अखिलेश उपाध्याय ने दर्ज कराया था, जिसकी जांच एसएसआई पुष्पेंद्र सिंह ने की और पूरा केस बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडेय के जरिए सीओ तृतीय कार्यालय से कोर्ट भेजा गया। पुलिस ने जिन आरोपियों को इस केस में दोषी माना है, उनमें मौलाना तौकीर, डॉ. नफीस, फरहान रजा खान, अनीस सकलैनी, मोईन सिद्दीकी समेत कई बड़े चेहरे शामिल हैं। आरोपियों की सूची में एक 15 साल का किशोर भी है।
बवाल से जुड़े सबसे अहम दो मुकदमे पहले कोतवाली और बारादरी में दर्ज हुए थे। इन दोनों की विवेचना अब एसएसपी ने क्राइम ब्रांच के तेजतर्रार इंस्पेक्टर संजय धीर को सौंपी है। संजय धीर ने पहले के विवेचकों से पूरा रिकॉर्ड ले लिया है। जानकारी जुटाई जा रही है कि किन लोगों ने मामले को हाईकोर्ट या अन्य अदालतों में चुनौती दी है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि मौलाना तौकीर खेमे की ओर से आगे शीर्ष अदालतों में संघर्ष तय है, इसलिए पुलिस फिलहाल कील-कांटा दुरुस्त कर आगे बढ़ रही है।
एसएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक इस मुकदमे में नामजद 38 आरोपियों को अदालतों के आदेश पर पहले ही जेल भेजा गया था। अब उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। उन्होंने कहा बाकी मुकदमों की विवेचना भी तेज की गई है। जो भी आरोपी चिह्नित होंगे उन्हें जेल भेजा जाएगा। किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा।
