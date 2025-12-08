ऑपरेशन तौकीर: बरेली बवाल में पहली चार्जशीट दाखिल, मौलाना समेत 38 आरोपी जेल में, 32 की तलाश जारी

26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर समर्थक इस्लामिया कॉलेज मैदान में जुटे थे। जुमे की नमाज के बाद भीड़ अचानक बेकाबू हो गई। शहर में कई जगह पथराव और हंगामा हुआ। पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठियां तक चलानी पड़ीं। उस दिन पांच थानों में दस मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें दो रिपोर्ट बारादरी थाने में भी दर्ज की गईं। श्यामगंज में हुए बवाल का मुकदमा चौकी प्रभारी अखिलेश उपाध्याय ने दर्ज कराया था, जिसकी जांच एसएसआई पुष्पेंद्र सिंह ने की और पूरा केस बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडेय के जरिए सीओ तृतीय कार्यालय से कोर्ट भेजा गया। पुलिस ने जिन आरोपियों को इस केस में दोषी माना है, उनमें मौलाना तौकीर, डॉ. नफीस, फरहान रजा खान, अनीस सकलैनी, मोईन सिद्दीकी समेत कई बड़े चेहरे शामिल हैं। आरोपियों की सूची में एक 15 साल का किशोर भी है।