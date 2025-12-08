डीएम की मॉनिटरिंग का असर: जनसुनवाई में बरेली की धमाकेदार एंट्री, नवंबर में प्रदेश में चौथी रैंक

डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि शिकायतों के त्वरित समाधान, पारदर्शिता और जनकेंद्रित व्यवस्था पर लगातार काम किया जा रहा है। अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि हर शिकायत का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और जनता को संतुष्टि मिले। जनसुनवाई पैटर्न में सुधार के साथ निगरानी प्रणाली भी मजबूत की गई है। जनसुनवाई रैंकिंग में मिली इस उपलब्धि को प्रशासन जनता के भरोसे और टीमवर्क का परिणाम मान रहा है। कई विभागों ने पिछले माह शिकायतों को प्राथमिकता देते हुए बेहतर समाधान उपलब्ध कराया, जिसका फायदा सीधे रैंकिंग में देखने को मिला है।