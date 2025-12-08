ऑनलाइन डील, नकली दस्तावेज और फर्जी एंट्री… VDO परीक्षा में परछाई बैठाकर भागा था विपिन, दो साल बाद पुलिस ने ऐसे दबोचा

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पढ़ाई में कमजोर होने के कारण उसने बिहार के रतन से संपर्क किया था। दोनों की डील व्हाट्सएप पर हुई और रतन ने एक लाख रुपये लेकर उसके नाम से परीक्षा दी। लेकिन जैसे ही मामला पकड़ा गया, रतन जेल गया और विपिन फरार होकर जगह-जगह छिपता रहा। पुलिस जांच में पता चला कि दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर रतन कुमार को परीक्षा में बैठाया गया था। इसी आधार पर पुलिस ने केस में फर्जी दस्तावेजों की धारा 467, 468, 471 और 120बी के साथ परीक्षा में नकल कराने के कानून की धाराएँ भी जोड़ दीं।