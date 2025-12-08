बरात में हर्ष फायरिंग… युवक के माथे में लगी गोली, अस्पताल में मौत, पुलिस ने रातभर खंगाले सीसीटीवी फुटेज

एक तरफ दूल्हा-दुल्हन बनने का सपना, दूसरी तरफ साथी की मौत, बरात का पूरा माहौल मातम में बदल गया। पुलिस की मौजूदगी में जैसे-तैसे रस्में पूरी कराई गईं। ग्रामीणों में दहशत है कि आखिर कब तक हर्ष फायरिंग के नाम पर ऐसी बरातें खून से लाल होती रहेंगी। इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि रिजवान की मौत हर्ष फायरिंग में गोली लगने से हुई है। आरोपी की तलाश की जा रही है और सीसी फुटेज के आधार पर पहचान के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।