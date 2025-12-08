8 दिसंबर 2025,

बरेली

बरात में हर्ष फायरिंग… युवक के माथे में लगी गोली, अस्पताल में मौत, पुलिस ने रातभर खंगाले सीसीटीवी फुटेज

सिरौली थाना क्षेत्र के गांव शिवपुरी में रविवार की रात खुशियों से सजी बरात अचानक खून और चीखों से भर उठी। बस से उतरते ही कुछ युवकों ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। यह शौकिया फायरिंग पलभर में मौत बनकर बराती रिजवान के माथे में जा लगी। घायल रिजवान तड़पता रहा और देखते-देखते पूरी बरात मातम में डूब गई।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 08, 2025

बरेली। सिरौली थाना क्षेत्र के गांव शिवपुरी में रविवार की रात खुशियों से सजी बरात अचानक खून और चीखों से भर उठी। बस से उतरते ही कुछ युवकों ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। यह शौकिया फायरिंग पलभर में मौत बनकर बराती रिजवान के माथे में जा लगी। घायल रिजवान तड़पता रहा और देखते-देखते पूरी बरात मातम में डूब गई। पुलिस ने उसे गंभीर हालत में बरेली रेफर कराया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई।

पुलिस के पहुंचने से पहले ही गोली चलाने वाला आरोपी मौके से फरार हो गया। हड़कंप की स्थिति में पहुंचे इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बराती-बारातियों से पूछताछ की और आसपास लगे सीसी कैमरों को खंगाला, लेकिन रात भर की छानबीन के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है।

बस से उतरते ही ताबड़तोड़ फायर, माथे में लगी गोली

जानकारी के मुताबिक गांव शिवपुरी में अबरार उर्फ मंगली की बेटी की बरात थाना सुभाषनगर की मणिनाथ पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव सिठौरा से आई थी। रात करीब नौ बजे जैसे ही लोग बस से उतर रहे थे, उसी दौरान कुछ युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उसी भीड़ में सड़क किनारे खड़े बराती रिज़वान के माथे में गोली जा धंसी। वहीं जमीन पर गिरते ही फायरिंग करने वाले मौके से चंपत हो गए।

शादी बनी मातम, गमगीन माहौल में चढ़ी बरात

एक तरफ दूल्हा-दुल्हन बनने का सपना, दूसरी तरफ साथी की मौत, बरात का पूरा माहौल मातम में बदल गया। पुलिस की मौजूदगी में जैसे-तैसे रस्में पूरी कराई गईं। ग्रामीणों में दहशत है कि आखिर कब तक हर्ष फायरिंग के नाम पर ऐसी बरातें खून से लाल होती रहेंगी। इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि रिजवान की मौत हर्ष फायरिंग में गोली लगने से हुई है। आरोपी की तलाश की जा रही है और सीसी फुटेज के आधार पर पहचान के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

