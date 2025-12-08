पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष लिखवा रहा फर्जी मुकदमे, लोधी समाज की महिलाओं और युवकों ने लखनऊ में की सड़कें जाम, प्रदर्शन और नारेबाजी

बरेली। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर सोमवार को लोधी समाज ने भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पूरन लाल लोधी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बरेली समेत कई जिलों से पहुंचे समाज के लोगों ने हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि पूर्व अध्यक्ष ने व्यक्तिगत रंजिश में समाज के सदस्यों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सभी मुकदमे तत्काल वापस लेने की मांग की।