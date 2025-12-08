पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष लिखवा रहा फर्जी मुकदमे, लोधी समाज की महिलाओं और युवकों ने लखनऊ में की सड़कें जाम, प्रदर्शन और नारेबाजी

बरेली। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर सोमवार को लोधी समाज ने भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पूरन लाल लोधी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बरेली समेत कई जिलों से पहुंचे समाज के लोगों ने हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि पूर्व अध्यक्ष ने व्यक्तिगत रंजिश में समाज के सदस्यों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सभी मुकदमे तत्काल वापस लेने की मांग की।
प्रदर्शन के दौरान माहौल गर्मा गया। कई महिलाएं छोटे बच्चों को गोद में लिए रोती-बिलखती नजर आईं। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि एक ही परिवार के कई लोगों पर झूठी FIR दर्ज कराई गई है। एक महिला ने रोते हुए कहा कि “हमें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, न्याय सिर्फ सीएम योगी से ही मिल सकता है।”
लोधी समाज के समर्थन में हिंदू युवा वाहिनी और गोरक्षा दल के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए। संगठनों का आरोप था कि राजनीतिक दबाव में निर्दोष लोगों को टारगेट किया जा रहा है। पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे मामलों से जनता का कानून पर से भरोसा उठ जाएगा और पीड़ितों को हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा।
हजरतगंज चौराहे पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार धक्का-मुक्की हुई। सीएम आवास की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे लोगों को पुलिस ने रोक लिया। मांगें न माने जाने पर प्रदर्शनकारियों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। काफी देर चले तनाव के बाद पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया।
