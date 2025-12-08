बरेली की इस दुकान में ब्रांडेड के नाम पर बिक रहे थे नकली जूते, ऐसे खुला फ्रॉड का राज, दुकान मालिक गिरफ्तार

बरेली। संजय नगर स्थित निहाल स्पोर्ट्स पर सोमवार को बारादरी पुलिस की दबिश ने उस खेल का पर्दाफाश कर दिया, जिसे ग्राहक वर्षों से ब्रांडेड समझकर खरीद रहे थे। पुलिस ने दुकान से न्यू बैलेंस (एनबी) कंपनी के नाम पर बिक रहे नकली जूतों का बड़ा जखीरा बरामद किया। आरोपी दुकान मालिक मोहम्मद निहाल को गिरफ्तार कर लिया गया है।
निहाल असली ब्रांडेड जूतों के नाम पर नकली माल पर एनबी कंपनी का लोगो चिपका देता था। असली जूते 5 हजार से 30 हजार रुपये तक की कीमत के होते हैं, जबकि वह इन्हें 1800 से 2500 रुपये तक बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा था। जब ग्राहक कीमत को लेकर सवाल करते तो वह बड़ी ही सफाई से यह कहकर बहला देता कि जीएसटी बचाकर सीधे कंपनी से जूते मंगवाए हैं।
खरीद के कुछ दिनों बाद जूतों में दिक्कत आती और ग्राहक इन्हें असली समझकर कंपनी के हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा देते। शिकायतों की संख्या बढ़ती गई, जिसके बाद कंपनी के अधिकारी अंकित सिंह बरेली पहुंचे। जांच में सामने आया कि जूते असली नहीं, बल्कि बाजार में मौजूद सस्ते नकली उत्पाद हैं, जिन पर कंपनी का चिन्ह लगाकर ग्राहकों को ठगा जा रहा है।
अंकित सिंह ने तत्काल बारादरी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कंपनी के नाम का गैरकानूनी इस्तेमाल और लोगो चोरी के आरोप में कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने बाजार में ऐसे अन्य दुकानदारों की भी पड़ताल शुरू कर दी है, जो इसी तरह के काले कारोबार में शामिल हो सकते हैं।
