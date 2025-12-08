बरेली की इस दुकान में ब्रांडेड के नाम पर बिक रहे थे नकली जूते, ऐसे खुला फ्रॉड का राज, दुकान मालिक गिरफ्तार

निहाल असली ब्रांडेड जूतों के नाम पर नकली माल पर एनबी कंपनी का लोगो चिपका देता था। असली जूते 5 हजार से 30 हजार रुपये तक की कीमत के होते हैं, जबकि वह इन्हें 1800 से 2500 रुपये तक बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा था। जब ग्राहक कीमत को लेकर सवाल करते तो वह बड़ी ही सफाई से यह कहकर बहला देता कि जीएसटी बचाकर सीधे कंपनी से जूते मंगवाए हैं।