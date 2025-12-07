7 दिसंबर 2025,

रविवार

बरेली

बरेली कप्तान का आरोपियों पर सर्जिकल स्ट्राइक: हत्या, तस्करी और गोकशी के 11 अपराधियों की खुली हिस्ट्रीशीट

जिले में अपराधियों की दहशत फैलाने वाले 11 कुख्यात बदमाशों पर एसएसपी अनुराग आर्य ने बड़ा वार किया है। चोरी, नकबजनी, हत्या का प्रयास, गोकशी, मादक पदार्थों की तस्करी, डकैती और अवैध असलहा फैक्ट्री चलाने जैसे संगीन अपराधों में लिप्त इन अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोल दी गई है। इस कार्रवाई के बाद अपराध जगत में खलबली मच गई है।

बरेली

Avanish Pandey

Dec 07, 2025

बरेली। जिले में अपराधियों की दहशत फैलाने वाले 11 कुख्यात बदमाशों पर एसएसपी अनुराग आर्य ने बड़ा वार किया है। चोरी, नकबजनी, हत्या का प्रयास, गोकशी, मादक पदार्थों की तस्करी, डकैती और अवैध असलहा फैक्ट्री चलाने जैसे संगीन अपराधों में लिप्त इन अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोल दी गई है। इस कार्रवाई के बाद अपराध जगत में खलबली मच गई है।

एसएसपी ने साफ चेतावनी दी है कि अब इन हिस्ट्रीशीटरों की एक-एक हरकत पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। थाना प्रभारियों को आदेश है, ढिलाई ज़रा भी नहीं, किसी भी कीमत पर दोबारा अपराध करने न पाएँ। एसएसपी की इस सख्ती ने थानों की टीमों को पूरी तरह अलर्ट मोड पर ला दिया है।

एसएसपी अनुराग आर्य ने शीशगढ़ शेखुपुरा निवासी हफीज पुत्र वहीद, हसीफ उर्फ फोल्डिंग पुत्र हनीफ, सीबीगंज ठिरिया ठाकुरन निवासी शिव कुमार उर्फ गब्बर पुत्र बादाम सिंह, अलीगंज खेलम देहा से जागीर निवासी हसनैन रजा पुत्र मो ताहिर हुसैन, बिशारतगंज के सिसोना निवासी विकास दीक्षित पुत्र मुकेश दीक्षित, भमोरा के चम्पतपुर निवासी बृजपाल उर्फ सुआलाल पुत्र नेतराम, राकेश पुत्र प्रेमपाल, कुंडा गोटियां निवासी अकरम खान पुत्र मुल्तान खान, क्योरा शादीपुर गोटियां निवासी आरिफ पुत्र हनीफ अंसारी, सिरसा निवासी रतिराम पुत्र नन्हेलाल और नवाबगंज के बलापुर निवासी भीमसेन पुत्र उमाचरण की हिस्ट्रीशीट खोली है।

इन अपराधियों के नाम लंबे समय से थानों की रजिस्टरों में दर्ज थे, लेकिन अब SSP के सीधे निर्देश पर इन्हें हिस्ट्रीशीटर की श्रेणी में डालकर पुलिस की टीमों ने इनकी नाक में नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस की इस कड़ी कार्रवाई से अपराधियों में खौफ बढ़ा है, वहीं शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जनता में राहत का माहौल दिख रहा है।

Updated on:

07 Dec 2025 10:32 pm

Published on:

07 Dec 2025 10:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली कप्तान का आरोपियों पर सर्जिकल स्ट्राइक: हत्या, तस्करी और गोकशी के 11 अपराधियों की खुली हिस्ट्रीशीट

