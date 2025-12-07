बरेली कप्तान का आरोपियों पर सर्जिकल स्ट्राइक: हत्या, तस्करी और गोकशी के 11 अपराधियों की खुली हिस्ट्रीशीट

एसएसपी अनुराग आर्य ने शीशगढ़ शेखुपुरा निवासी हफीज पुत्र वहीद, हसीफ उर्फ फोल्डिंग पुत्र हनीफ, सीबीगंज ठिरिया ठाकुरन निवासी शिव कुमार उर्फ गब्बर पुत्र बादाम सिंह, अलीगंज खेलम देहा से जागीर निवासी हसनैन रजा पुत्र मो ताहिर हुसैन, बिशारतगंज के सिसोना निवासी विकास दीक्षित पुत्र मुकेश दीक्षित, भमोरा के चम्पतपुर निवासी बृजपाल उर्फ सुआलाल पुत्र नेतराम, राकेश पुत्र प्रेमपाल, कुंडा गोटियां निवासी अकरम खान पुत्र मुल्तान खान, क्योरा शादीपुर गोटियां निवासी आरिफ पुत्र हनीफ अंसारी, सिरसा निवासी रतिराम पुत्र नन्हेलाल और नवाबगंज के बलापुर निवासी भीमसेन पुत्र उमाचरण की हिस्ट्रीशीट खोली है।