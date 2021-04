कोरोना अभी बच्चा है वह स्कूल जाएगा : ओमप्रकाश राजभर

गाजीपुर. कोरोना गाइडलाइन (Corona Guideline) को नकारते हुए और बिना मास्क के पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर (Omprakash Rajbhar) कहाकि, कोरोना अभी बच्चा है वह स्कूल जाएगा ( Corona now child Will go school) लेकिन चुनाव के मैदान में नहीं जाएगा।

2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी :- शुक्रवार को गाजीपुर के सैदपुर प्रथम जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र के प्रत्याशी के समर्थन में उचौरी गांव में प्रचार करने पहुंचे ओमप्रकाश राजभर से मास्क के बिना प्रचार के बारे में सवाल दगा गया कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी।

कोरोना शराब की दुकान पर भी नहीं जाता :- तब ओम प्रकाश राजभर ने मुस्कुराते हुए कहा कि, कोरोना अभी एक साल का बच्चा है वह स्कूल जाएगा, चुनावी रैली में नहीं जाएगा। यह बात गृह मंत्री अमित शाह से पूछा जाए कि, रोड शो में हमारे गृह मंत्री जाते हैं, बिना मास्क लगाए रोड शो करते हैं, जिसमें हजारों की भीड़ होती है। हमारे प्रधानमंत्री भी बिना मास्क लगाए रोड शो करते हैं, क्या, उनके लिए कोविड-19 का प्रोटोकॉल लागू नहीं होता है। लेकिन हमारे लिए होता है। उन्होंने बताया कि चुनावी रैली में कोरोना क्यों नहीं जाता है, क्योंकि उसकी उम्र जब 18 साल की होगी तब और रैली में जाएगा। कोरोना शराब की दुकान पर भी नहीं जाता, क्योंकि वह शराब नहीं पीता है।