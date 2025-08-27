Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

उमड़ा आस्था का सैलाब 15 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

कजरी तीज (हरितालिका तीज) को लेकर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। दुख हरण नाथ और पृथ्वी नाथ मंदिर को मिलाकर करीब 15 लाख श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 27, 2025

Gonda
सड़कों पर उमड़ा आस्था का सैलाब फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा की गलियां 2 दिन दिन- रात शिवभक्ति के रंग में सराबोर रहीं। हर-हर बम-बम के गगनभेदी नारों के बीच श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरा जिला भोलेनाथ की भक्ति में डूब गया। सरयू घाट से कांवड़ लेकर निकले लाखों कांवड़ियों ने दुखहरणनाथ और खरगूपुर स्थित पृथ्वीनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा।

आस्था का ये नजारा कुछ ऐसा था। आधी रात से लेकर मंगलवार पूरे दिन मंदिरों में घंटा-घड़ियाल बजते रहे। जलाभिषेक की प्रक्रिया लगातार चलती रही। सिर्फ गोंडा ही नहीं, आसपास के जिलों से भी लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेकर पहुंचे। करनैलगंज के सरयू घाट से निकले जत्थों ने 30 किलोमीटर पैदल चलकर भोलेनाथ के दरबार में जल चढ़ाया।

प्रशासन ने सुरक्षा के किए कड़े बंदोबस्त

कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट रहा। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग कतारों का इंतजाम, मंदिर परिसर में सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी और जगह-जगह बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी। अफसरों की टीम रातभर सड़कों पर घूमकर हालात पर नजर रखती रही।

श्रद्धालुओं की भावनाएं

कई श्रद्धालुओं ने बताया कि यह यात्रा उनके लिए किसी तपस्या से कम नहीं। कोई 30 किलोमीटर पैदल सफर कर पहुंचा, तो कोई लेट-लेटकर भोलेनाथ के चरणों तक पहुंचा। श्रद्धालु महिलाओं ने भी पहली बार कांवड़ यात्रा पूरी कर भोलेनाथ से अपने अनुभव साझा किए।

स्वास्थ्य सेवाएं भी रही सक्रिय

भीड़ के बीच किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए जगह-जगह स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। मेडिकल कॉलेज से लेकर सीएचसी तक मेडिकल टीमें अलर्ट रहीं और 15 से अधिक हॉट स्पॉट्स पर एंबुलेंस की तैनाती की गई।
कजरी तीज पर गोंडा में आस्था और अनुशासन का संगम देखने को मिला। लाखों श्रद्धालुओं ने शिवभक्ति का ऐसा जज़्बा दिखाया। जिसने पूरे जिले को भक्ति रस में डुबो दिया।

Published on:

27 Aug 2025 08:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / उमड़ा आस्था का सैलाब 15 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

