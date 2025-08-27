उमड़ा आस्था का सैलाब 15 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

गोंडा की गलियां 2 दिन दिन- रात शिवभक्ति के रंग में सराबोर रहीं। हर-हर बम-बम के गगनभेदी नारों के बीच श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरा जिला भोलेनाथ की भक्ति में डूब गया। सरयू घाट से कांवड़ लेकर निकले लाखों कांवड़ियों ने दुखहरणनाथ और खरगूपुर स्थित पृथ्वीनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा।
आस्था का ये नजारा कुछ ऐसा था। आधी रात से लेकर मंगलवार पूरे दिन मंदिरों में घंटा-घड़ियाल बजते रहे। जलाभिषेक की प्रक्रिया लगातार चलती रही। सिर्फ गोंडा ही नहीं, आसपास के जिलों से भी लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेकर पहुंचे। करनैलगंज के सरयू घाट से निकले जत्थों ने 30 किलोमीटर पैदल चलकर भोलेनाथ के दरबार में जल चढ़ाया।
कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट रहा। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग कतारों का इंतजाम, मंदिर परिसर में सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी और जगह-जगह बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी। अफसरों की टीम रातभर सड़कों पर घूमकर हालात पर नजर रखती रही।
कई श्रद्धालुओं ने बताया कि यह यात्रा उनके लिए किसी तपस्या से कम नहीं। कोई 30 किलोमीटर पैदल सफर कर पहुंचा, तो कोई लेट-लेटकर भोलेनाथ के चरणों तक पहुंचा। श्रद्धालु महिलाओं ने भी पहली बार कांवड़ यात्रा पूरी कर भोलेनाथ से अपने अनुभव साझा किए।
भीड़ के बीच किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए जगह-जगह स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। मेडिकल कॉलेज से लेकर सीएचसी तक मेडिकल टीमें अलर्ट रहीं और 15 से अधिक हॉट स्पॉट्स पर एंबुलेंस की तैनाती की गई।
कजरी तीज पर गोंडा में आस्था और अनुशासन का संगम देखने को मिला। लाखों श्रद्धालुओं ने शिवभक्ति का ऐसा जज़्बा दिखाया। जिसने पूरे जिले को भक्ति रस में डुबो दिया।