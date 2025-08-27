उमड़ा आस्था का सैलाब 15 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

भीड़ के बीच किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए जगह-जगह स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। मेडिकल कॉलेज से लेकर सीएचसी तक मेडिकल टीमें अलर्ट रहीं और 15 से अधिक हॉट स्पॉट्स पर एंबुलेंस की तैनाती की गई।

कजरी तीज पर गोंडा में आस्था और अनुशासन का संगम देखने को मिला। लाखों श्रद्धालुओं ने शिवभक्ति का ऐसा जज़्बा दिखाया। जिसने पूरे जिले को भक्ति रस में डुबो दिया।