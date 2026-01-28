सवर्ण आर्मी प्रमुख बोले- UGC कानून के जरिए समाज को बांटने की कोशिश, आंदोलन तब तक चलेगा जब तक BJP चली ना जाए

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में UGC के नए कानून को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में बुधवार को सवर्ण आर्मी के साथ जिले के कई जन संगठनों और सैकड़ों छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सभी प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र हुए और नारेबाजी करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान “UGC रोल बैक करो”, “UGC वापस लो” जैसे नारे लगाए गए।

प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। सवर्ण आर्मी के संस्थापक व अध्यक्ष सर्वेश पांडेय के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को ज्ञापन सौंपकर UGC के नए प्रावधानों को तुरंत वापस लेने की मांग की।