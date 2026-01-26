बृजभूषण बोले- राहुल से मिलने के लिए 6 महीने का वेटिंग… कैसे चलेगी पार्टी, UGC को लेकर दिया बड़ा बयान

राहुल गांधी से जुड़े सवाल पर बृजभूषण सिंह ने कहा कि फिर से बात राहुल गांधी पर आ गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर वह पहले ही काफी बोल चुके हैं। और अब इस पर बोलना उचित नहीं समझते। हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा कि राहुल गांधी से मिलने के लिए छह महीने का समय चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान समय में छह महीने का “वेटिंग” चल रहा है। जब उनके कार्यकर्ता ही उनसे छह-छह महीने तक नहीं मिल पा रहे हैं। तो पार्टी कैसे चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का विजन बहुत अच्छा है। और जनता यह बात 2029 में समझ पाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव से छह महीने पहले सब कुछ साफ हो जाएगा।