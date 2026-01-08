8 जनवरी 2026,

गुरुवार

गोंडा

यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को जेल में बंद बाहुबली विधायक ने दी बधाई, बताया-करोड़ों युवाओं का प्रेरणास्रोत

गोंडा के पूर्व सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह आज 69 साल के हो गए। उनके जन्मदिन पर जेल में बंद विधायक अनंत सिंह ने उन्हें युवाओं के प्रेरणास्रोत बताया।

गोंडा

image

Anuj Singh

Jan 08, 2026

गोंडा में कायम बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा

गोंडा में कायम बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा Source- X

यौन उत्पीड़न के आरोपी कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और गोंडा (उत्तर प्रदेश) के पूर्व सांसद को जन्मदिन पर अनंत सिंह ने करोड़ों युवाओं का प्रेरणास्रोत बताया है। बाहुबली अनंत सिंह बिहार के मोकामा से विधायक हैं और अभी जेल में हैं। उनकी ओर से सोशल मीडिया के जरिए बृजभूषण शरण सिंह को बधाई दी गई है। आज 8 जनवरी 2026 को बृजभूषण शरण सिंह अपना 69वां जन्मदिन मना रहे हैं। 1957 में गोंडा में जन्मे बृजभूषण शरण सिंह शुरू में खेलों से जुड़े, खासकर कुश्ती से, और बाद में राजनीति में कदम रखा।

राजनीतिक सफर की शुरुआत

बृजभूषण सिंह का राजनीतिक सफर 1991 में शुरू हुआ, जब वह भाजपा से गोंडा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए, जिसके बाद वे 6 बार तक सांसद रहे । बीच में 2009 में वह सपा में शामिल हो गए, लेकिन 2014 में फिर भाजपा में लौट आए। गोंडा और कैसरगंज सीटों से उन्होंने जीत हासिल की। 2024 के आरोपों के कारण चुनाव में खुद नहीं लड़े, बल्कि उनके बेटे करण भूषण सिंह ने कैसरगंज से जीत दर्ज की। हाल ही में दिसंबर 2025 में बृजभूषण ने कहा कि उन्हें संसद से षड्यंत्र से बाहर किया गया और अगर जिंदा रहे तो वापस आएंगे।

कुश्ती संघ में क्या थी भूमिका?

बृजभूषण सिंह 2011 से 2023 तक भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल में भारत के पहलवानों ने कई अंतरराष्ट्रीय पदक जीते, लेकिन विवादों ने सब कुछ छीन लिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ भी चलाया, लेकिन 2023 में WFI को निलंबित कर दिया गया, जब उनपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे।

यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप

2023 में भारत के बड़े पहलवान जैसे साक्षी मलिक, विनेश फोगट और बजरंग पुनिया ने बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। दिल्ली के जंतर-मंतर पर महीनों विरोध चला। दिल्ली पुलिस ने दो FIR दर्ज कीं, जिसमें POCSO ऐक्ट भी शामिल था। आरोप थे कि बृजभूषण सिंह ने कई महिला पहलवानों का शोषण किया। बृजभूषण सिंह ने इसे कांग्रेस की साजिश बताया। 2024 में दिल्ली कोर्ट ने आरोप तय किए, लेकिन 2025 में कुछ मामलों में क्लियर कर दिया गया। पहलवानों ने कहा कि न्याय नहीं मिला, और कई ने कुश्ती छोड़ दी।

अन्य विवाद और आपराधिक मामले

बृजभूषण के खिलाफ 1990 के दशक से आपराधिक रिकॉर्ड है। चार मामले अभी पेंडिंग हैं, जिसमें चोरी, दंगे और हत्या के प्रयास शामिल। वह 1991 के अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस में शामिल थे। 30 से ज्यादा मामलों में वह बरी हो चुके हैं। हाल ही में अक्टूबर 2025 में उन्होंने शिक्षा को 'बेकार' बताया, कहा कि नौकरियां आउटसोर्स हो रही हैं, जिस पर विवाद हुआ। सितंबर 2024 में उन्होंने हुड्डा परिवार पर पहलवानों को दांव पर लगाने का आरोप लगाया, जो 'द्रौपदी' से जोड़कर कहा।

आज भी गोंडा में उनका पूरा दबदबा दिखता है। 2029 को लेकर उन्होंने अभी से ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा वो 2029 में राजनीति में वापसी करेंगे। उनके बेटे ने कहा कि अगले चुनाव में पिता के साथ संसद पहुंचेंगे।

Published on:

08 Jan 2026 11:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को जेल में बंद बाहुबली विधायक ने दी बधाई, बताया-करोड़ों युवाओं का प्रेरणास्रोत

