यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को जेल में बंद बाहुबली विधायक ने दी बधाई, बताया-करोड़ों युवाओं का प्रेरणास्रोत

बृजभूषण सिंह का राजनीतिक सफर 1991 में शुरू हुआ, जब वह भाजपा से गोंडा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए, जिसके बाद वे 6 बार तक सांसद रहे । बीच में 2009 में वह सपा में शामिल हो गए, लेकिन 2014 में फिर भाजपा में लौट आए। गोंडा और कैसरगंज सीटों से उन्होंने जीत हासिल की। 2024 के आरोपों के कारण चुनाव में खुद नहीं लड़े, बल्कि उनके बेटे करण भूषण सिंह ने कैसरगंज से जीत दर्ज की। हाल ही में दिसंबर 2025 में बृजभूषण ने कहा कि उन्हें संसद से षड्यंत्र से बाहर किया गया और अगर जिंदा रहे तो वापस आएंगे।