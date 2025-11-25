SIR ड्यूटी में लगे शिक्षक ने जहर खाकर दी जान, पत्नी से बोला- SDM और BDO परेशान कर रहे

BLO ने जहर खाकर दी जान, PC- X
गोंडा : उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) कार्य में तैनात एक सहायक अध्यापक (BLO) विपिन यादव की जहर खाने से मौत हो गई है। यह मामला तब गंभीर हो गया जब मरने से पहले विपिन ने प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए, जबकि जिला प्रशासन ने इसे पारिवारिक कलह का नतीजा बताया है।
विपिन यादव ने मंगलवार सुबह करीब 7 बजे अपने किराए के मकान में जहर खा लिया था। हालत बिगड़ने पर उन्हें गोंडा मेडिकल कॉलेज और फिर वहां से लखनऊ के KGMU रेफर किया गया। प्रशासन की तत्परता के बीच एसडीएम सदर अशोक कुमार खुद उन्हें लेकर लखनऊ पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों की तमाम कोशिशों और सीपीआर देने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
घटना के बाद विपिन यादव का एक वीडियो सामने आया, जिसे अस्पताल में उनकी पत्नी सीमा यादव ने रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में विपिन ने अपनी मौत का जिम्मेदार तरबगंज के एसडीएम विश्वामित्र सिंह, नवाबगंज के बीडीओ रवि गुप्ता और लेखपाल को बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये अधिकारी काम को लेकर उन पर लगातार अनुचित दबाव बना रहे थे और अभद्र व्यवहार कर रहे थे। पत्नी सीमा यादव ने भी पुष्टि की कि उनके पति पिछले काफी समय से अधिकारियों के दबाव के कारण मानसिक तनाव में थे, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया। मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले विपिन गोंडा के जैतपुर माझा में सहायक अध्यापक थे और पत्नी के साथ वहीं रहते थे।
दूसरी ओर, गोंडा की जिलाधिकारी (DM) प्रियंका निरंजन ने शिक्षक और उनके परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। डीएम का कहना है कि यह मामला काम के दबाव का नहीं, बल्कि पारिवारिक समस्याओं और तनाव का है। उन्होंने तर्क दिया कि विपिन के बूथ पर 700 मतदाता थे, जिनमें से 350 का काम वह पूरा कर चुके थे, इसलिए काम के बोझ का सवाल ही नहीं उठता।
डीएम ने आशंका जताई कि विपिन को बयान देने के लिए उकसाया गया था और पत्नी की भूमिका को भी संदिग्ध मानते हुए मामले की जांच की बात कही है। फिलहाल, शिक्षकों की नाराजगी को देखते हुए लखनऊ और गोंडा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।
