25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

गोंडा

Public Holiday: 27 दिसंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद

योगी सरकार ने 27 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस दिन स्कूल कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Dec 25, 2025

Holiday

फोटो: पत्रिका

UP Public Hoilday: सरकारी छुट्टियों को लेकर लोगों में हमेशा उत्सुकता रहती है। खासकर जब त्योहारों का मौसम हो। क्रिसमस के बाद 27 दिसंबर को लेकर भी आमजन में असमंजस बना हुआ था। सवाल यही था कि इस दिन दफ्तर और स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे।

प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीने के अंत में लगातार आने वाली छुट्टियों के कारण लोग अपनी योजनाएं पहले से बनाने लगते हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस की सार्वजनिक छुट्टी के बाद 27 दिसंबर को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई थीं। कई लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर इस तारीख का महत्व क्या है। और क्या यह दिन सरकारी अवकाश के तौर पर मनाया जाएगा।

गुरु गोविंद सिंह की जयंती

दरअसल, 27 दिसंबर को सिख धर्म के दसवें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर देशभर में श्रद्धालु गुरुद्वारों में मत्था टेकते हैं। नगर कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कई राज्यों में इस दिन धार्मिक आयोजनों के कारण विशेष चहल-पहल देखने को मिलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें अपने स्तर पर छुट्टी घोषित करने का निर्णय लेती हैं।

योगी सरकार ने जारी किया आदेश

उत्तर प्रदेश में भी लंबे समय से 27 दिसंबर को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। लेकिन अब सरकार ने इस पर आधिकारिक फैसला कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार 27 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। प्रशासन ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि इस तारीख को प्रस्तावित बैठकों, परीक्षाओं और अन्य कार्यक्रमों को आगे की तारीख में स्थानांतरित किया जाए।

इमरजेंसी सेवाएं पूर्व की भांति चलती रहेगी

मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार सभी सरकारी कार्यालय दफ्तर बंद रहेंगे। लेकिन इमरजेंसी सेवाएं पूर्व की भांति चलती रहेगी।

25 Dec 2025 10:52 am

गोंडा

उत्तर प्रदेश

