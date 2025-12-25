Public Holiday: 27 दिसंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद

उत्तर प्रदेश में भी लंबे समय से 27 दिसंबर को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। लेकिन अब सरकार ने इस पर आधिकारिक फैसला कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार 27 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। प्रशासन ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि इस तारीख को प्रस्तावित बैठकों, परीक्षाओं और अन्य कार्यक्रमों को आगे की तारीख में स्थानांतरित किया जाए।