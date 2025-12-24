नौकरी का झांसा देकर 14 लाख की ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने पंजाब के बर्नाला रेलवे स्टेशन से किया गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी फोटो सोर्स विभाग
गोंडा जिले की कोतवाली देहात पुलिस ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक इनामी जालसाज को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 15 हजार के इनामी आरोपी को पंजाब के बर्नाला रेलवे स्टेशन से दबोच लिया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था।
गोंडा जिले के एसपी विनीत जायसवाल द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नगर आनंद कुमार राय के नेतृत्व में कोतवाली देहात पुलिस टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की।
पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान जगदीश यादव पुत्र जयराम यादव निवासी ग्राम नौशहरा, थाना रेहरा बाजार, जनपद बलरामपुर के रूप में हुई है। उसके खिलाफ कोतवाली देहात थाने में जालसाजी धोखाधड़ी सहित विभिन्न संगीत धाराओं में मुकदमा दर्ज है।
मामले की शुरुआत तब हुई जब वादी गुलशन यादव पुत्र हरिशंकर यादव ग्राम मीरपुरवा दुल्लापुर तरहर, थाना कोतवाली देहात ने पुलिस में लिखित तहरीर दी। तहरीर में आरोप लगाया गया कि जगदीश यादव ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर वादी और एक अन्य व्यक्ति से कुल 14 लाख रुपये की ठगी की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।
विवेचना के दौरान आरोपी गिरफ्तारी से बचता रहा। और फरार हो गया। इसके बाद एसपी ने उस पर 15 हजार का इनाम घोषित किया गया। लगातार सुरागरसी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और 21 दिसंबर 2025 को बर्नाला रेलवे स्टेशन, पंजाब से उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई में उप निरीक्षक प्रशांत शुक्ला, उप निरीक्षक गोलू तिवारी और हेड कांस्टेबल शैलेंद्र राय की अहम भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि ठगी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
गोंडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग