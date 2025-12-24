नौकरी का झांसा देकर 14 लाख की ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने पंजाब के बर्नाला रेलवे स्टेशन से किया गिरफ्तार

विवेचना के दौरान आरोपी गिरफ्तारी से बचता रहा। और फरार हो गया। इसके बाद एसपी ने उस पर 15 हजार का इनाम घोषित किया गया। लगातार सुरागरसी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और 21 दिसंबर 2025 को बर्नाला रेलवे स्टेशन, पंजाब से उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई में उप निरीक्षक प्रशांत शुक्ला, उप निरीक्षक गोलू तिवारी और हेड कांस्टेबल शैलेंद्र राय की अहम भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि ठगी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।