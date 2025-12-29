29 दिसंबर 2025,

सोमवार

गोंडा

कक्षा 1 से 8 तक स्कूल कल के बाद 15 दिनों के बंद, शिक्षकों के लिए हुआ ये निर्देश

कड़ाके की ठंड और भीषण कोहरा को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग में शीतकालीन अवकाश करने की तैयारी चल रही है। कल के बाद से 15 दिनों के लिए कक्षा एक से आठ तक स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। शिक्षकों के लिए यह विशेष निर्देश है।

less than 1 minute read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Dec 29, 2025

फोटो सोर्स पत्रिका

फोटो सोर्स पत्रिका

उत्तर प्रदेश में शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बीच बेसिक शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश की घोषणा की तैयारी पूरी कर ली है। विभागीय कैलेंडर के अनुसार प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालय 31 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। जबकि 15 जनवरी से स्कूल दोबारा खुलेंगे।

प्रदेश के कई जिलों में तापमान में लगातार गिरावट और घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। इसी को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार सभी परिषदीय स्कूलों में 31 दिसंबर 2025 से अवकाश प्रभावी होगा, जो 14 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस दौरान छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों को भी नियमित शीतकालीन अवकाश मिलेगा।

30 दिसंबर तक करें विभाग यह कार्य पूरा

विभाग ने शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे 30 दिसंबर तक सभी शैक्षणिक, प्रशासनिक और विभागीय कार्य पूरे कर लें। साथ ही स्कूल परिसरों की सुरक्षा, अभिलेखों के रखरखाव और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी इसी तिथि तक सुनिश्चित करने को कहा गया है। छुट्टियों के दौरान विद्यालय परिसर पूरी तरह बंद रहेंगे।

मकर संक्रांति के बाद खुलेंगे विद्यालय

हालांकि ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कई शिक्षक संगठनों ने अवकाश पहले लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि 29 और 30 दिसंबर को भी स्थानीय स्तर पर छुट्टी घोषित की जानी चाहिए। ताकि छोटे बच्चों को ठंड और कोहरे से राहत मिल सके। कई जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों से इस संबंध में अपील भी की गई है।
विभागीय आदेश के मुताबिक मकर संक्रांति के बाद 15 जनवरी से सभी विद्यालय अपने निर्धारित समय पर नियमित रूप से संचालित

Updated on:

29 Dec 2025 09:15 am

Published on:

29 Dec 2025 08:00 am

