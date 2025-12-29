कक्षा 1 से 8 तक स्कूल कल के बाद 15 दिनों के बंद, शिक्षकों के लिए हुआ ये निर्देश

फोटो सोर्स पत्रिका
उत्तर प्रदेश में शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बीच बेसिक शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश की घोषणा की तैयारी पूरी कर ली है। विभागीय कैलेंडर के अनुसार प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालय 31 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। जबकि 15 जनवरी से स्कूल दोबारा खुलेंगे।
प्रदेश के कई जिलों में तापमान में लगातार गिरावट और घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। इसी को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार सभी परिषदीय स्कूलों में 31 दिसंबर 2025 से अवकाश प्रभावी होगा, जो 14 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस दौरान छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों को भी नियमित शीतकालीन अवकाश मिलेगा।
विभाग ने शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे 30 दिसंबर तक सभी शैक्षणिक, प्रशासनिक और विभागीय कार्य पूरे कर लें। साथ ही स्कूल परिसरों की सुरक्षा, अभिलेखों के रखरखाव और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी इसी तिथि तक सुनिश्चित करने को कहा गया है। छुट्टियों के दौरान विद्यालय परिसर पूरी तरह बंद रहेंगे।
हालांकि ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कई शिक्षक संगठनों ने अवकाश पहले लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि 29 और 30 दिसंबर को भी स्थानीय स्तर पर छुट्टी घोषित की जानी चाहिए। ताकि छोटे बच्चों को ठंड और कोहरे से राहत मिल सके। कई जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों से इस संबंध में अपील भी की गई है।
विभागीय आदेश के मुताबिक मकर संक्रांति के बाद 15 जनवरी से सभी विद्यालय अपने निर्धारित समय पर नियमित रूप से संचालित
