UP Rains: आसमान में छाए बादल क्या होगी बारिश? भीषण ठंड को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट, कई शहरों में विजिबिलिटी शून्य

UP Rains: उत्तर प्रदेश में सर्दी ने अपना तीखा तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। घने कोहरे, गलन भरी हवाओं और गिरते तापमान ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जिलों में दृश्यता बेहद कम होने से सड़क और रेल यातायात पर भी गहरा असर पड़ा है। IMD ने पूर्वी यूपी के 23 जिलों में घना कोहरा के साथ कोल्डवेब चलने का अलर्ट जारी किया है। नए वर्ष के पहले सप्ताह में प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।