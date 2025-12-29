29 दिसंबर 2025,

सोमवार

गोंडा

UP Rains: आसमान में छाए बादल क्या होगी बारिश? भीषण ठंड को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट, कई शहरों में विजिबिलिटी शून्य

UP Rains: मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड और भीषण कोहरा को लेकर अलर्ट जारी किया है। कई शहरों में विजिबिलिटी शून्य हो गई है। 20 जिलों में घने कोहरा और 23 जिलों कोल्ड वेव के लिए अलर्ट जारी किया गया है। नए वर्ष पर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है।

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Dec 29, 2025

घना कोहरा की सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

घना कोहरा की सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

UP Rains: उत्तर प्रदेश में सर्दी ने अपना तीखा तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। घने कोहरे, गलन भरी हवाओं और गिरते तापमान ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जिलों में दृश्यता बेहद कम होने से सड़क और रेल यातायात पर भी गहरा असर पड़ा है। IMD ने पूर्वी यूपी के 23 जिलों में घना कोहरा के साथ कोल्डवेब चलने का अलर्ट जारी किया है। नए वर्ष के पहले सप्ताह में प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

Weather Update: प्रदेश में ठंड और कोहरे का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। पछुआ हवाओं की चुभन और सुबह-शाम छाए घने कोहरे ने खासतौर पर तराई और पूर्वांचल के इलाकों में जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। शुक्रवार सुबह राजधानी लखनऊ सहित प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कुशीनगर, सहारनपुर, बलिया, मुरादाबाद और अलीगढ़ जैसे कई शहरों में कोहरे की इतनी मोटी परत रही कि दृश्यता लगभग शून्य तक पहुंच गई। इसका सीधा असर यातायात व्यवस्था पर पड़ा और कई जगह वाहनों की रफ्तार थम सी गई।

पूर्वांचल के 23 जिलों में कोल्ड डे

दिन के समय भी लोगों को राहत नहीं मिली। ठंडी पछुआ हवाओं के कारण पूर्वांचल और तराई क्षेत्र में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जिससे कई जिलों में शीत दिवस जैसे हालात बन गए। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के करीब 23 जिलों में अत्यंत शीत दिवस की स्थिति बनने की आशंका है।

22 जिलों में रेड अलर्ट अगले 4 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं

मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के अनुसार प्रदेश के 22 जिलों में घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी और वहां से आ रही ठंडी हवाओं के चलते अगले चार दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद कम है। दिन के तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। लेकिन रात का पारा धीरे-धीरे और नीचे जा सकता है।

इन जिलों में है घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट

गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या अंबेडकर नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी,

Published on:

29 Dec 2025 07:17 pm

