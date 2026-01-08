‘दुनिया वालो सुनो…’ बहुबली नेता बृजभूषण सिंह के जन्मदिन पर वायरल हुआ सॉग, बेटे ने ऐसे किया विश

Brij Bhushan Singh Birthday Today: गोंडा के बहुबली नेता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का आज, 8 जनवरी को जन्मदिन है। इस अवसर पर उनके बेटे और कैसरगंज से सांसद करणभूषण सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो सॉन्ग साझा कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। यह वीडियो सामने आते ही तेजी से वायरल हो गया और राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया।