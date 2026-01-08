‘दुनिया वालो सुनो…’ बहुबली नेता बृजभूषण सिंह के जन्मदिन पर वायरल हुआ सॉग, बेटे ने ऐसे किया विश

बृजभूषण सिंह पर बना वीडियो सॉन्ग बना चर्चा का विषय Source- FB
Brij Bhushan Singh Birthday Today: गोंडा के बहुबली नेता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का आज, 8 जनवरी को जन्मदिन है। इस अवसर पर उनके बेटे और कैसरगंज से सांसद करणभूषण सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो सॉन्ग साझा कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। यह वीडियो सामने आते ही तेजी से वायरल हो गया और राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया।
वीडियो सॉन्ग में बृजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक सफर, उनके प्रभाव और गोंडा क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ को दिखाया गया है। गीत के बोलों में उन्हें “मिट्टी से उठे एक नाम”, “राजनीति के तूफान” और “गोंडा की आन-बान-शान” के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सॉन्ग का लहजा दबदबा और आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जो उनके समर्थकों के बीच उनकी छवि को और मजबूत करता नजर आता है।
इस वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी काफी दिलचस्प हैं। कई लोग इसे बृजभूषण सिंह के दबदबे और राजनीतिक प्रभाव के अनुरूप बता रहे हैं, तो कुछ यूजर्स इसे शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लोगों के तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं।
बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक जाना-पहचाना चेहरा रहे हैं। उन्होंने गोंडा और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय तक राजनीतिक प्रभाव बनाए रखा है और कई बार सांसद रह चुके हैं। उनकी पहचान एक मजबूत जनाधार वाले नेता के रूप में रही है, जिनके समर्थक उन्हें क्षेत्रीय स्वाभिमान का प्रतीक मानते हैं। वहीं, विवादों से भी उनका नाता रहा है, जिसके चलते वे अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं।
बड़ी खबरेंView All
गोंडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग