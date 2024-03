दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय इस दिन होगी बारिश, दो दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं

up weather यूपी में मौसम फिर बिगड़ने वाला है। दिन में चमकीली धूप निकलने के साथ सुबह- शाम एक बार फिर ठंड ने दस्तक दे दिया है। पिछले सप्ताह हुई मूसलाधार बारिश और ओले गिरने से ठंड में इजाफा हुआ है। दो पश्चिमी बिछोभ एक साथ सक्रिय होने से यूपी में 12 और 13 मार्च को एक बार फिर बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने इसके लिए पूर्वानुमान जारी किया है।