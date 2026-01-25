बृजभूषण बोले- हम सांसद पद से बहुत ऊपर…मान लीजिए मेरी बात? लेकिन एक बार खंभा जरूर गाड़ेंगे

बृजभूषण शरण सिंह ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें असली ताकत जनता से मिलती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र, जिला, मंडल और प्रदेश की जनता आज भी उनके साथ खड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि उनसे अक्सर पूछा जाता है कि वे अगला चुनाव कहां से लड़ेंगे। लेकिन वह इस समय सांसद पद से कहीं ऊपर हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारी बात मान लीजिए। सांसद पद से हम बहुत ऊपर हैं। जनता की ओर इशारा करते हुए कहा कि सांसद उनके सामने टिक नहीं पाते। आसपास बैठे लोगों की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई जानता तक नहीं, फिर भी वे जानते हैं कि वह पूरे जीवन के लिए सांसद बन गए हैं।