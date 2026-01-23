रसोई में बुझ गई ज़िंदगी की लौ: शराबी पति ने पत्नी की ईट से सिर कूचकर कर दी हत्या, फिर खेत में छुपकर बैठा

गोंडा जिले के खरगूपुर थाना क्षेत्र की भोलाजोत पंचायत के भयकपुर पुरवा गांव की है। यहां रहने वाले बाबूलाल यादव ने शुक्रवार सुबह अपनी पत्नी रीता की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रीता उस समय घर में खाना बना रही थी। इसी दौरान पीछे से आए पति बाबूलाल ने कुदाल से उसकी गर्दन पर जोरदार वार कर दिया। इससे रीता की मौके पर ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, आरोपी ने मौत के बाद ईंट से रीता का सिर भी कुचल दिया। और वारदात को अंजाम देने के बाद घर के बगल स्थित गन्ने के खेत में फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।