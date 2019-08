OMG! पांचवीं के छात्र के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में गुरूजी ने यह क्या लिख दिया, आप भी नहीं करेंगे यकीन

गोंडा. उसने अभी ठीक से दुनियादारी समझी भी नहीं थी। जुम्मा-जुम्मा वह अभी नौ वर्ष का ही हुआ है। गुरूजी ने उसे चरित्रहीन घोषित कर दिया। मामला गोंडा जिले के चतरौली गांव के एक प्राइमरी स्कूल का है। परिजनों का आरोप है कि बेटे को दंडित करने के लिए प्रधानाचार्य ने बेटे के चरित्र प्रमाण पत्र में चरित्रहीन लिख दिया, ताकि उसे किसी और स्कूल में प्रवेश न मिल सके। गोंडा जिलाधिकारी नितिन बंसल ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। बीएसए को जांच सौंपी गई है। आरोप सही जाने पर प्रधानाचार्य के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

परिजनों का कहना है कि उनका नौ वर्षीय बेटा पांचवीं कक्षा का छात्र है। बीते दिनों उसका सहपाठियों संग झगड़ा हुआ था, जिसके बाद कथित तौर पर एक शिक्षक ने उसकी पिटाई कर दी थी। नाराज परिजनों ने इसकी शिकायत स्कूल के प्रधानाचार्य से की तो उन्होंने अपने अध्यापक पर कार्यवाही करने से इनकार कर दिया। इसके बाद नाराज परिजनों ने बेटे को स्कूल से निकालने की बात कहते हुए स्थानांतरण प्रमाण (टीसी) पत्र मांगा। लेकिन जब उन्होंने टीसी देखा तो उनके होश उड़ गये।

यह भी पढ़ें : कहीं आपको भी तो नहीं सता रहा अनजाना डर, खतरनाक बीमारी के हैं यह लक्षण, सबसे ज्यादा खतरा युवाओं को

Nitin Bansal, District Magistrate, Gonda: BSA (Basic Shiksha Adhikari) is carrying out investigation in the case, if found true, strict action will be taken.' https://t.co/Bq6yIUIZNE