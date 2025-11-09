Patrika LogoSwitch to English

गोपालगंज

Bihar News: गोपालगंज में पुलिस की गाड़ी से धक्का लगने से दो युवक जख्मी, आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी में लगाई आग

गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा कि घटनास्थल पर अफवाह फैला गई कि जख्मी बाइक सवार युवकों की मौत हो गई है। इसकी वजह से मौके पर मौजूद भीड़ आक्रोशित हो गई और उनलोगों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी।

2 min read
Rajesh Kumar Ojha

Nov 09, 2025

गोपालगंज में आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी में लगाई आग। फोटो -पत्रिका

Bihar News बिहार के गोपालगंज में पुलिस की गाड़ी से धक्का लगने से दो युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी दोनों युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां पर दोनों युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी है। इससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। मामले की सूचना मिलने के बाद आस पास के थाने की पुलिस को भी घटनास्थल पर बुला लिया गया है। गोपालगंज के एसपी खुद आक्रोशित लोगों से बात कर उनको शात करवाने का प्रयास कर रहे हैं।

आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी में लगाई आग

पुलिस सूत्रों के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक पर एक पुलिस वाहन ने दो व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस वाहन को आग के हवाले कर दिया, जिससे पुलिस का गाड़ी जलकर राख हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण, पुलिस के सीनियर अधिकारी माहौल को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। मामले की सूचना मिलने के बाद गोपालगंज के एसपी अवधेश कुमार दीक्षित भी घटना स्थल पर पहुंच कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। वहीं सदर एसडीपीओ प्रांजल कुमार खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

क्यों शुरू हुआ हंगामा

स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की गाड़ी से धक्का लगने की सूचना ततकाल पुलिस को दी गई। लेकिन पुलिस एक घंटे लेट से पहुंची। इससे स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने जब लोगों को शांत करवाने का प्रयास किया तो आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर ही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस के लाठी चार्ज के बाद हंगामा कर रहे लोग शांत तो जरूर हो गए। लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है।

लड़कों की मौत की अफवाह के बाद बढ़ा हंगामा

गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा कि शहर के टाउन थाने के यादवपुर मोड़ पर शाम 7 बजे के करीब दो लड़के एक बाइक से कहीं जा रहे थे। तभी एक पुलिस की गाड़ी लाइन में पार्किंग के लिए जा रही थी। सामने से एक स्कॉर्पियो गाड़ी मौके पर आ गई। स्कॉर्पियो गाड़ी को बचाने के चक्कर में पुलिस की गाड़ी से बाइक सवार हादसे के शिकार हो गए। जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनको बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। इस घटना के 10 मिनट बाद ही घटनास्थल पर अफवाह फैला गई कि बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। इसकी वजह से मौके पर मौजूद भीड़ आक्रोशित हो गई और उनलोगों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। सभी आरोपियों के घरों पर छापेमारी कर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Hindi News / Bihar / Gopalganj / Bihar News: गोपालगंज में पुलिस की गाड़ी से धक्का लगने से दो युवक जख्मी, आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी में लगाई आग

