Bihar News: गोपालगंज में पुलिस की गाड़ी से धक्का लगने से दो युवक जख्मी, आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी में लगाई आग

गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा कि शहर के टाउन थाने के यादवपुर मोड़ पर शाम 7 बजे के करीब दो लड़के एक बाइक से कहीं जा रहे थे। तभी एक पुलिस की गाड़ी लाइन में पार्किंग के लिए जा रही थी। सामने से एक स्कॉर्पियो गाड़ी मौके पर आ गई। स्कॉर्पियो गाड़ी को बचाने के चक्कर में पुलिस की गाड़ी से बाइक सवार हादसे के शिकार हो गए। जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनको बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। इस घटना के 10 मिनट बाद ही घटनास्थल पर अफवाह फैला गई कि बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। इसकी वजह से मौके पर मौजूद भीड़ आक्रोशित हो गई और उनलोगों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। सभी आरोपियों के घरों पर छापेमारी कर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।