Bihar FourLane: 5311 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट से यूपी से बिहार का सफर होगा आसान, नई फोरलेन हाईवे से खत्म होगा भांवरकोल का जाम

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बिहार के गोपालगंज जिला के मांझी तक बनने वाली जंगीपुर-मांझी फोरलेन हाईवे परियोजना तेजी से पूरी हो रही है। 5311 करोड़ रुपये की लागत वाली इस मेगा परियोजना के पूरा होने के बाद गाजीपुर से बिहार का सफर आसान, तेज और सुरक्षित हो जाएगा। खासकर गाजीपुर के भांवरकोल इलाके में हमेशा की तरह लगने वाला जाम पूरी तरह खत्म होने की उम्मीद है।
भांवरकोल का जाम यात्रियों और भारी वाहनों के लिए हमेशा बड़ा सिरदर्द रहा है। बढ़नपुरा गांव की संकरी पुलिया पर दो बड़े वाहन आमने-सामने से निकल नहीं पाते, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर घंटों लंबा जाम लगता है। बालू ढुलाई के मौसम में यह समस्या और विकराल हो जाती है। लोग मजबूरी में लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाते हैं, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ जाते हैं।
नई फोरलेन हाईवे चार पैकेजों में बन रही है। इसमें हृदयपुर-शाहपुर (42.5 किमी), शाहपुर-पिंडारी (35.65 किमी), पिंडारी-रिवीलगंज बायपास (38.97 किमी) और बक्सर स्पर (17.27 किमी) शामिल हैं। कुल मिलाकर यह हाईवे 117 किलोमीटर मेन अलाइनमेंट और 17 किलोमीटर स्पर से तैयार होगा। परियोजना का काम दिसंबर 2023 में शुरू हुआ था और एनएचएआई के परियोजना निदेशक श्रीप्रकाश पाठक ने बताया कि दो पैकेज दिसंबर 2025 तक चालू हो जाएंगे।
इस हाईवे के बनने के बाद गाड़ी चालक गाजीपुर के भांवरकोल से होकर नहीं गुजरेंगे। इसके कारण दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत देश के बड़े शहरों से आने वाले वाहन सीधे बलिया-बक्सर और बिहार के रास्ते तेज गति से पहुंच सकेंगे। इससे न केवल यातायात की समस्या कम होगी बल्कि व्यापार और लॉजिस्टिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 328वें किलोमीटर से यह हाईवे सीधे जुड़ जाएगा। यानी गाजीपुर के अंतिम छोर तक पहुंचने से पहले ही वाहन बलिया-बक्सर की ओर निकल जाएंगे। इससे भांवरकोल के जाम से स्थायी राहत मिलेगी और चार साल से चली आ रही यातायात की पीड़ा समाप्त हो जाएगी।
एनएचएआई ने बताया कि यह फोरलेन हाईवे ग्रीनफील्ड परियोजना है, यानी पूरी नई जमीन लेकर सड़क बनाई जा रही है। चार पैकेज और बक्सर स्पर मिलकर यूपी-बिहार के बीच तेज और सुरक्षित कनेक्शन सुनिश्चित करेंगे। इस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद यूपी और बिहार के बीच यातायात, व्यापार और कनेक्टिविटी का नया युग शुरू होगा। यात्रियों को लंबा जाम नहीं झेलना पड़ेगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया-बक्सर होते हुए बिहार की यात्रा अब बेहद आसान और समयबद्ध होगी।