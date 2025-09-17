Bihar FourLane: 5311 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट से यूपी से बिहार का सफर होगा आसान, नई फोरलेन हाईवे से खत्म होगा भांवरकोल का जाम

एनएचएआई ने बताया कि यह फोरलेन हाईवे ग्रीनफील्ड परियोजना है, यानी पूरी नई जमीन लेकर सड़क बनाई जा रही है। चार पैकेज और बक्सर स्पर मिलकर यूपी-बिहार के बीच तेज और सुरक्षित कनेक्शन सुनिश्चित करेंगे। इस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद यूपी और बिहार के बीच यातायात, व्यापार और कनेक्टिविटी का नया युग शुरू होगा। यात्रियों को लंबा जाम नहीं झेलना पड़ेगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया-बक्सर होते हुए बिहार की यात्रा अब बेहद आसान और समयबद्ध होगी।