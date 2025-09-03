गोरखा सैनिकों की यादों को संजोयेगा भव्य संग्रहालय, सीएम योगी ने युद्ध स्मारक के सौंदर्यीकरण के लिए दिया 44 करोड़

1866 में स्थापित गोरखा भर्ती डिपो गोरखपुर, सबसे पुराना भर्ती डिपो है। यहां अभी जो युद्ध स्मारक है उसकी स्थापना प्रथम विश्वयुद्ध में गोरखा जवानों के योगदान की स्मृति में 1925 में हुई थी। इस स्मारक में अब तक आठ महावीरों की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है।इनमें पहले फील्ड मार्शल मानेकशॉ, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन जीएस सलारिया, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, कैप्टन मनोज पांडेय, अशोक चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल जेआर चिटनिस, लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त, मेजर मान बहादुर राय और नायक नर बहादुर की प्रतिमा स्थापित है। इन वीरों ने युद्धकाल में अपूर्व शौर्य का परिचय दिया था।