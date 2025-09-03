Patrika LogoSwitch to English

अमरोहा में खौफनाक वारदात! गेहूं बेचने से रोका तो भाई ने बहन को गंडासे से काट डाला, गांव में सन्नाटा

Amroha News: यूपी के अमरोहा जिले में पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। चोरी से गेहूं बेचने से रोकने पर 24 वर्षीय युवक ने अपनी 22 वर्षीय बहन की गंडासे से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भाई को खेतों से गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Mohd Danish

Sep 03, 2025

Brother killed Sister in Amroha: अमरोहा जिले के रजबपुर थाना क्षेत्र के आरकपुर गांव में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 24 वर्षीय युवक ने गुस्से में अपनी ही 22 वर्षीय बहन की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना की खबर फैलते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया।

गेहूं बेचने से रोकना बना हत्या की वजह

पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवक पुष्पेंद्र चोरी से घर का गेहूं बेचने जा रहा था। तभी उसकी बहन रेखा ने उसे रोक लिया और गेहूं बेचने से मना किया। यह बात पुष्पेंद्र को नागवार गुज़री और गुस्से में उसने पास रखे गंडासे से बहन पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से रेखा की मौके पर ही मौत हो गई।

मां पर भी हमला करने की कोशिश

एएसपी अखिलेश भदौरिया ने जानकारी दी कि घटना के दौरान आरोपी ने अपनी मां पर भी हमला करने की कोशिश की थी। हालांकि, मां किसी तरह बच निकलीं। तभी मौके पर पहुंची बहन रेखा ने भाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने बेरहमी से उस पर वार कर दिया।

पुलिस-फॉरेंसिक टीम मौके पर

घटना की सूचना मिलते ही एएसपी, सीओ और थाना प्रभारी सहित पुलिस व फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस दौरान पुलिस ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

आरोपी खेतों से गिरफ्तार

हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई पुष्पेंद्र मौके से भागने की फिराक में था। पुलिस ने गांव के खेतों से उसे पकड़ लिया। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और गम का माहौल है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

03 Sept 2025 06:17 pm

