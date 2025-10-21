गोरखपुर में युवक की मौत पर भारी बवाल, भीड़ के पथराव से महिला सिपाही का सर फूटा…घंटों पुलिस को छकाती रही भीड़

पूरा मामला शांत होने के बाद शाम चार बजे के करीब पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर पहुंचे परिजन फिर से उग्र हो गई। पुलिस मुख्य मार्ग पर तैनात थी तो वहीं भीड़ एकला बंधे से सीधे पुलिस चौकी नौसड़ पर पहुंच गई और घेराव कर ली, युवकों व महिलाओं ने पुलिस जीप को घेर लिया और उस पर लाठी डंडे के अलावा पत्थर फेंकने लगे। बाद में भारी फोर्स ने भीड़ को तितर बितर किया। SP नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने घटना के बाद केस दर्ज कर मुख्य आरोपी को जेल भिजवा दिया गया था। भीड़ ने कुछ और नाम बताए हैं, जिनका नाम मुकदमे में शामिल कर सरकारी मदद का आश्वासन देकर जाम खत्म कराया गया।