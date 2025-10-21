घर से गेहूं पिसवाने निकले युवक का शव नाले में मिला, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस थाना घेरा

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन और ग्रामीण थाने पहुंच गए। गेट के पास ही परिजनों ने जमकर हंगामा किया और हत्या का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। हंगामे के दौरान पुलिस द्वारा एक युवक को खींचते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने मामले को और गर्मा दिया।