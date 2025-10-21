घर से गेहूं पिसवाने निकले युवक का शव नाले में मिला, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस थाना घेरा

थाने के बाहर हंगामा करते मृतक के परिजन (फोटो सोर्स: पत्रिका)
पीलीभीत। जहानाबाद थाना क्षेत्र के बिंदुआ गांव में मंगलवार सुबह एक गांववासी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक वृंदावन सोमवार को घर से गेहूं पिसवाने की बात कहकर निकला था, लेकिन देर शाम तक वह वापस नहीं लौटा। परिजन उसे खोजते हुए पूरी रात भटकते रहे। मंगलवार सुबह गांव के ही बाहर नाले में उसका शव पड़ा मिला।
सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन और ग्रामीण थाने पहुंच गए। गेट के पास ही परिजनों ने जमकर हंगामा किया और हत्या का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। हंगामे के दौरान पुलिस द्वारा एक युवक को खींचते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने मामले को और गर्मा दिया।
थाना प्रभारी प्रदीप बिश्नोई ने बताया कि मृतक का शव गांव के ही नाले में पड़ा मिला है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों और परिजनों के मुताबिक वृंदावन के किसी से किसी प्रकार की विवाद की जानकारी नहीं है, लेकिन हत्या की आशंका जताई जा रही है।
गांव में शव मिलने की खबर के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा और तनाव का माहौल बना रहा। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस को मामले की त्वरित जांच करनी चाहिए और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। पुलिस ने परिजनों को आश्वस्त किया है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही हत्या का खुलासा किया जाएगा।
