एबीवीपी से विधानसभा तक का थम गया सफर, संघ संस्कारों वाले प्रोफेसर-विधायक को फरीदपुर ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई

बताया जाता है कि बैठक के दौरान भी प्रो. श्याम बिहारी लाल अहिच्छत्र क्षेत्र के गुलड़िया गौरी शंकर मंदिर, पचौमी के मंदिर को पर्यटन से जोड़ने और नाथ कॉरिडोर को लेकर सुझाव दे रहे थे। उन्होंने बरेली के लिए पर्यटन बुकलेट बनाने, प्राचीन शिव मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों को उसमें शामिल करने की बात रखी थी। उनकी बातों की सराहना भी हुई लेकिन किसे पता था कि यह उनकी आखिरी बैठक होगी। आज फरीदपुर ने अपना मार्गदर्शक खो दिया है। प्रोफेसर साहब चले गए, लेकिन उनकी सादगी, संघर्ष और जनसेवा की विरासत हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।