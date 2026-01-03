जय श्रीराम के नाम पर गुंडई नहीं चलेगी! लव जिहाद का नाम दे कर किसी को मत मारो! बरेली कैफे में बवाल

साक्षी ने उन लोगों पर तीखा तंज कसा जो धर्म के नाम पर हंगामा करते हैं। उसने सवाल उठाया, '' इतने ही दल वाले लोग हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं तो नेताओं की शादी में जाकर जय श्रीराम का नारा लगाकर इसी तरह मारपीट क्यों नहीं करते हैं। नेताओं की शादी में तो हिंदू-मुस्लिम सभी जाते हैं। वहां इनकी नारेबाजी काम नहीं आती है, आप लोगों की औकात ही नहीं है की वहां जाकर कुछ कर सकें। इसलिए ये लोग आम जनता को बेवकूफ समझकर उन पर अपना रौब दिखाते हैं। साक्षी का कहना है कि गले में भगवा गमछा डालकर भगवान के नाम पर आतंक मचाना बंद होना चाहिए।''