3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

जय श्रीराम के नाम पर गुंडई नहीं चलेगी! लव जिहाद का नाम दे कर किसी को मत मारो! बरेली कैफे में बवाल

Bareilly Cafe uproar: बरेली के एक रेस्टोरेंट में जन्मदिन पार्टी के दौरान हुई तोड़फोड़ के मामले में पूर्व विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी मिश्रा ने कहा है कि जय श्रीराम के नारे लगाकर गुंडई करने का अधिकार किसी को नहीं है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Ravendra Mishra

image

Ravendra kumar mishra

Jan 03, 2026

Bareilly Cafe Uproar: बरेली के एक रेस्टोरेंट में जन्मदिन की पार्टी के दौरान बवाल हो गया। जहां कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट में घुसकर कर तोड़फोड़ कर दी। इस मामले में अब BJP के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा खुलकर सामने आ गई हैं। उन्होंने मामले में गुस्सा जताते हुए हुड़दंगियों को जमकर खरी-खोटी सुनाई।

पहले जानिए पूरा मामला....

दरअसल, बरेली के कैफे में युवती अपने कई दोस्तों के साथ बर्थ डे मनाने पहुंची थी। जहां युवती के साथ दो मुस्लिम दोस्त भी बर्थ डे मनाने आए थे। इसी को लेकर बजरंग दल के समर्थकों ने धावा बोला था। मामले को लेकर BJP के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा उर्फ 'पप्पू भरतौल' की बेटी साक्षी ने साफ शब्दों में कहा, '' जय श्रीराम के नारे लगाकर गुंडई करना अब नहीं चलेगा और किसी को अपना जन्मदिन मनाने के लिए इन लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है।"

'शादी में जाकर जय श्रीराम नारा लगाओ'

साक्षी ने उन लोगों पर तीखा तंज कसा जो धर्म के नाम पर हंगामा करते हैं। उसने सवाल उठाया, '' इतने ही दल वाले लोग हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं तो नेताओं की शादी में जाकर जय श्रीराम का नारा लगाकर इसी तरह मारपीट क्यों नहीं करते हैं। नेताओं की शादी में तो हिंदू-मुस्लिम सभी जाते हैं। वहां इनकी नारेबाजी काम नहीं आती है, आप लोगों की औकात ही नहीं है की वहां जाकर कुछ कर सकें। इसलिए ये लोग आम जनता को बेवकूफ समझकर उन पर अपना रौब दिखाते हैं। साक्षी का कहना है कि गले में भगवा गमछा डालकर भगवान के नाम पर आतंक मचाना बंद होना चाहिए।''

'लव जिहाद का नाम मत दो'

साक्षी ने कहा कि किसी महिला के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले अपने घर की महिलाओं का चेहरा देख लिया करो। कोई अपनी मर्जी से शादी करता है तो तुम्हारे अंदर जातिवाद का कीड़ा घुस जाता है। बर्थ डे मना रही लड़की को बदनाम करते हुए लव जिहाद का नाम दे दिया है। उन्होंने पूछा कि हर स्कूल और दफ्तर में हिंदू-मुस्लिम साथ होते हैं, तो क्या ये लोग हर जगह जाकर मारपीट करेंगे?

धर्म के नाम पर अंधे मत बनो

साक्षी ने कहा कि उन लोगों की मानसिकता बेहद घटिया है जो एक लड़की को गंदी-गंदी गालियां दे रहे हैं। धर्म के नाम पर इतने अंधे मत होइए। साक्षी ने कहा कि मैं किसी मुस्लिम का सपोर्ट नहीं कर रही हूं, मैं अपनी बहन के सपोर्ट में बैठी हूं, जिसके चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है। साक्षी ने बरेली प्रशासन से निवेदन करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो भी गलत करे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, उसे जेल के पीछे होना चाहिए।

ये भी पढ़ें

Winter Alert: लखनऊ समेत चार जिलों में तेज ठंडी हवाएं, 24 घंटे में पारा 5.5 डिग्री गिरा, जाने नया अपडेट
लखनऊ
लखनऊ, लखीमपुर, बाराबंकी और रायबरेली में ठंडी हवाओं से बढ़ी ठिठुरन (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 05:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / जय श्रीराम के नाम पर गुंडई नहीं चलेगी! लव जिहाद का नाम दे कर किसी को मत मारो! बरेली कैफे में बवाल

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एबीवीपी से विधानसभा तक का थम गया सफर, संघ संस्कारों वाले प्रोफेसर-विधायक को फरीदपुर ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई

बरेली

दिवंगत विधायक प्रो. डॉ. श्याम बिहारी लाल को मुख्यमंत्री योगी ने दी श्रद्धांजलि, फरीदपुर में अंतिम संस्कार

बरेली

आज बरेली में सीएम योगी, सुबह 6 बजे से 6 घंटे बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, जानें कौन-कौन से रास्ते रहेंगे बंद

बरेली

बरेली जिला अस्पताल में महिलाओं से छेड़छाड़, इमरजेंसी के वार्ड बॉय की जमकर पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

बरेली

एक ही दिन पहले मनाया था बर्थडे… सर्किट हाउस में विधायक कर रहे थे मीटिंग, उसी समय आया अटैक

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.