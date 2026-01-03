जय श्रीराम के नाम पर गुंडई नहीं चलेगी! लव जिहाद का नाम दे कर किसी को मत मारो! बरेली कैफे में बवाल

Bareilly Cafe Uproar: बरेली के एक रेस्टोरेंट में जन्मदिन की पार्टी के दौरान बवाल हो गया। जहां कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट में घुसकर कर तोड़फोड़ कर दी। इस मामले में अब BJP के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा खुलकर सामने आ गई हैं। उन्होंने मामले में गुस्सा जताते हुए हुड़दंगियों को जमकर खरी-खोटी सुनाई।
दरअसल, बरेली के कैफे में युवती अपने कई दोस्तों के साथ बर्थ डे मनाने पहुंची थी। जहां युवती के साथ दो मुस्लिम दोस्त भी बर्थ डे मनाने आए थे। इसी को लेकर बजरंग दल के समर्थकों ने धावा बोला था। मामले को लेकर BJP के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा उर्फ 'पप्पू भरतौल' की बेटी साक्षी ने साफ शब्दों में कहा, '' जय श्रीराम के नारे लगाकर गुंडई करना अब नहीं चलेगा और किसी को अपना जन्मदिन मनाने के लिए इन लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है।"
साक्षी ने उन लोगों पर तीखा तंज कसा जो धर्म के नाम पर हंगामा करते हैं। उसने सवाल उठाया, '' इतने ही दल वाले लोग हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं तो नेताओं की शादी में जाकर जय श्रीराम का नारा लगाकर इसी तरह मारपीट क्यों नहीं करते हैं। नेताओं की शादी में तो हिंदू-मुस्लिम सभी जाते हैं। वहां इनकी नारेबाजी काम नहीं आती है, आप लोगों की औकात ही नहीं है की वहां जाकर कुछ कर सकें। इसलिए ये लोग आम जनता को बेवकूफ समझकर उन पर अपना रौब दिखाते हैं। साक्षी का कहना है कि गले में भगवा गमछा डालकर भगवान के नाम पर आतंक मचाना बंद होना चाहिए।''
साक्षी ने कहा कि किसी महिला के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले अपने घर की महिलाओं का चेहरा देख लिया करो। कोई अपनी मर्जी से शादी करता है तो तुम्हारे अंदर जातिवाद का कीड़ा घुस जाता है। बर्थ डे मना रही लड़की को बदनाम करते हुए लव जिहाद का नाम दे दिया है। उन्होंने पूछा कि हर स्कूल और दफ्तर में हिंदू-मुस्लिम साथ होते हैं, तो क्या ये लोग हर जगह जाकर मारपीट करेंगे?
साक्षी ने कहा कि उन लोगों की मानसिकता बेहद घटिया है जो एक लड़की को गंदी-गंदी गालियां दे रहे हैं। धर्म के नाम पर इतने अंधे मत होइए। साक्षी ने कहा कि मैं किसी मुस्लिम का सपोर्ट नहीं कर रही हूं, मैं अपनी बहन के सपोर्ट में बैठी हूं, जिसके चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है। साक्षी ने बरेली प्रशासन से निवेदन करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो भी गलत करे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, उसे जेल के पीछे होना चाहिए।
