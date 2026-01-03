इंग्लैंड वीजा दिलाने के नाम पर 60 लाख हड़पे, पैसे मांगने पर आरोपियों ने झोंका फायर, एसएसपी के आदेश पर एफआईआर

पीड़ित गुरप्रताप सिंह निवासी ग्राम मुकुन्द नगला, थाना भुता ने बताया कि उन्हें इंग्लैंड घूमने के लिए टूरिस्ट वीजा और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए स्टडी वीजा की जरूरत थी। इसी दौरान उनकी पहचान रामपुर जिले के मिलक थाना क्षेत्र के ग्राम चचोली निवासी गुरुमुख सिंह से हुई। गुरुमुख ने खुद को बड़ा ट्रैवल एजेंट बताते हुए कहा कि वह चारों लोगों का इंग्लैंड वीजा आसानी से लगवा देगा। आरोप है कि प्रति व्यक्ति 16 लाख रुपये के हिसाब से कुल 64 लाख रुपये की डील तय हुई। विश्वास में लेकर गुरुमुख सिंह ने अलग-अलग बैंक खातों और यूपीआई के जरिए पीड़ित से करीब 52.39 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए, जबकि 8 लाख रुपये नकद भी ले लिए। इसके बाद न तो वीजा बना और न ही पैसे वापस किए गए।