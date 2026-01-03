3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

इंग्लैंड वीजा दिलाने के नाम पर 60 लाख हड़पे, पैसे मांगने पर आरोपियों ने झोंका फायर, एसएसपी के आदेश पर एफआईआर

विदेश भेजने के नाम पर ठगी और जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंग्लैंड का वीजा दिलाने का झांसा देकर एक किसान परिवार से 60 लाख रुपये से ज्यादा की रकम ऐंठ ली गई। जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 03, 2026

बरेली। विदेश भेजने के नाम पर ठगी और जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंग्लैंड का वीजा दिलाने का झांसा देकर एक किसान परिवार से 60 लाख रुपये से ज्यादा की रकम ऐंठ ली गई। जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। मामले की शिकायत एसएसपी बरेली से की गई, जिसके बाद भुता पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित गुरप्रताप सिंह निवासी ग्राम मुकुन्द नगला, थाना भुता ने बताया कि उन्हें इंग्लैंड घूमने के लिए टूरिस्ट वीजा और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए स्टडी वीजा की जरूरत थी। इसी दौरान उनकी पहचान रामपुर जिले के मिलक थाना क्षेत्र के ग्राम चचोली निवासी गुरुमुख सिंह से हुई। गुरुमुख ने खुद को बड़ा ट्रैवल एजेंट बताते हुए कहा कि वह चारों लोगों का इंग्लैंड वीजा आसानी से लगवा देगा। आरोप है कि प्रति व्यक्ति 16 लाख रुपये के हिसाब से कुल 64 लाख रुपये की डील तय हुई। विश्वास में लेकर गुरुमुख सिंह ने अलग-अलग बैंक खातों और यूपीआई के जरिए पीड़ित से करीब 52.39 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए, जबकि 8 लाख रुपये नकद भी ले लिए। इसके बाद न तो वीजा बना और न ही पैसे वापस किए गए।

आरोपी पर गोली चलाने का आरोप

काफी समय तक टालमटोल के बाद जब गुरप्रताप सिंह ने अपने पैसे मांगे तो आरोपी धमकी देने लगा। पीड़ित का आरोप है कि 20 नवंबर 2025 को वह अपनी चाची रणजीत कौर के साथ पैसे मांगने गुरुमुख सिंह के घर पहुंचा। वहां पहले बातचीत के बहाने दोनों को अंदर बुलाया गया और फिर परिवार के लोगों व दो अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्हें बंधक बना लिया गया। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने अवैध हथियारों के बल पर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान गुरुमुख सिंह ने तमंचे से गोली चला दी, लेकिन मिस फायर होने से दोनों की जान बच गई। मौका पाकर दोनों किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब रहे।

पूरा परिवार गिरोह में शामिल, रिपोर्ट दर्ज

पीड़ित ने आरोप लगाया है कि इस पूरे षड्यंत्र में गुरुमुख सिंह के पिता, मां, पत्नी, बहन, चचेरा भाई और अन्य लोग शामिल हैं, जो संगठित गिरोह बनाकर विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करते हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर भुता पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 08:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / इंग्लैंड वीजा दिलाने के नाम पर 60 लाख हड़पे, पैसे मांगने पर आरोपियों ने झोंका फायर, एसएसपी के आदेश पर एफआईआर

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली बवाल के चश्मदीद की दे दी हत्या की सुपारी, पहले 10 लाख की धमकी, फिर 5 लाख में हुई डील, आईएमसी नेता समेत नौ पर FIR

बरेली

जय श्रीराम के नाम पर गुंडई नहीं चलेगी! लव जिहाद का नाम दे कर किसी को मत मारो! बरेली कैफे में बवाल

बरेली

एबीवीपी से विधानसभा तक का थम गया सफर, संघ संस्कारों वाले प्रोफेसर-विधायक को फरीदपुर ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई

बरेली

दिवंगत विधायक प्रो. डॉ. श्याम बिहारी लाल को मुख्यमंत्री योगी ने दी श्रद्धांजलि, फरीदपुर में अंतिम संस्कार

बरेली

आज बरेली में सीएम योगी, सुबह 6 बजे से 6 घंटे बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, जानें कौन-कौन से रास्ते रहेंगे बंद

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.