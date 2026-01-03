इंग्लैंड वीजा दिलाने के नाम पर 60 लाख हड़पे, पैसे मांगने पर आरोपियों ने झोंका फायर, एसएसपी के आदेश पर एफआईआर

बरेली। विदेश भेजने के नाम पर ठगी और जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंग्लैंड का वीजा दिलाने का झांसा देकर एक किसान परिवार से 60 लाख रुपये से ज्यादा की रकम ऐंठ ली गई। जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। मामले की शिकायत एसएसपी बरेली से की गई, जिसके बाद भुता पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित गुरप्रताप सिंह निवासी ग्राम मुकुन्द नगला, थाना भुता ने बताया कि उन्हें इंग्लैंड घूमने के लिए टूरिस्ट वीजा और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए स्टडी वीजा की जरूरत थी। इसी दौरान उनकी पहचान रामपुर जिले के मिलक थाना क्षेत्र के ग्राम चचोली निवासी गुरुमुख सिंह से हुई। गुरुमुख ने खुद को बड़ा ट्रैवल एजेंट बताते हुए कहा कि वह चारों लोगों का इंग्लैंड वीजा आसानी से लगवा देगा। आरोप है कि प्रति व्यक्ति 16 लाख रुपये के हिसाब से कुल 64 लाख रुपये की डील तय हुई। विश्वास में लेकर गुरुमुख सिंह ने अलग-अलग बैंक खातों और यूपीआई के जरिए पीड़ित से करीब 52.39 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए, जबकि 8 लाख रुपये नकद भी ले लिए। इसके बाद न तो वीजा बना और न ही पैसे वापस किए गए।
काफी समय तक टालमटोल के बाद जब गुरप्रताप सिंह ने अपने पैसे मांगे तो आरोपी धमकी देने लगा। पीड़ित का आरोप है कि 20 नवंबर 2025 को वह अपनी चाची रणजीत कौर के साथ पैसे मांगने गुरुमुख सिंह के घर पहुंचा। वहां पहले बातचीत के बहाने दोनों को अंदर बुलाया गया और फिर परिवार के लोगों व दो अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्हें बंधक बना लिया गया। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने अवैध हथियारों के बल पर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान गुरुमुख सिंह ने तमंचे से गोली चला दी, लेकिन मिस फायर होने से दोनों की जान बच गई। मौका पाकर दोनों किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब रहे।
पीड़ित ने आरोप लगाया है कि इस पूरे षड्यंत्र में गुरुमुख सिंह के पिता, मां, पत्नी, बहन, चचेरा भाई और अन्य लोग शामिल हैं, जो संगठित गिरोह बनाकर विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करते हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर भुता पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
