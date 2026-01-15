‘रेल वन’ एप पर जनरल टिकट की बुकिंग करें…तीन प्रतिशत की छूट पाएं, रेलवे ने लांच की स्पेशल सुविधा

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, रेल वन एप
रेलवे प्रशासन ने जनरल टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 'रेल वन' एप लांच किया है। इस एप से टिकटों की बुकिंग पर 3 प्रतिशत की छूट मिलनी शुरू हो गई है। 14 जुलाई 2026 तक किराये का डिजिटल भुगतान करने पर तीन प्रतिशत की रियायत मिलेगी। यात्रियों को एक ही डिजिटल प्लेटफार्म पर यात्रा से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।
ट्रेनों के टिकट, फूड, लाइव लोकेशन और मदद के लिए यात्रियों को अलग-अलग एप व डिजिटल प्लेटफार्म पर नहीं जाना पड़ेगा। यात्री रेल वन पर आरक्षित, जनरल व प्लेटफार्म टिकट के अलावा मासिक सीजन टिकट भी बुक कर सकेंगे।
ट्रेनों का लाइव लोकेशन देखने के साथ कैटरिंग सुविधा का आर्डर कर सकेंगे। इस एप पर किसी तरह की इमरजेंसी में सहायता के लिए भी सूचना दे सकते हैं।रेल वन एप पर अब टिकट बुक मोबाइल, प्लेटफार्म व मासिक सीजन टिकट बुक कर सकते हैं। शिकायत के लिए रेल मदद एप या हेल्पलाइन 139 नंबर का उपयोग करते हैं। अब सभी सुविधाएं रेल वन पर ही मिल जा रही हैं।
रेल यात्रियों की सुविधाओं को और आसान बनाने की दिशा में "रेल वन" एप उपयोगी साबित हो रहा है। सभी प्रकार की रेल टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन की लाइव ट्रैकिंग, शिकायत दर्ज करने और खाने के आर्डर तक की सभी सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं। इस सुविधा से यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी और सफर आसान होगा।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग