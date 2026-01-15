15 जनवरी 2026,

गुरुवार

गोरखपुर

‘रेल वन’ एप पर जनरल टिकट की बुकिंग करें…तीन प्रतिशत की छूट पाएं, रेलवे ने लांच की स्पेशल सुविधा

रेलवे विभाग यात्रियों को दिन प्रतिदिन एडवांस सुविधाओं से लैस कर रहा है। इस के तहत विभाग ने "रेल वन" एप लांच किया है। इस पर यात्रियों से संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध है।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 15, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, रेल वन एप

रेलवे प्रशासन ने जनरल टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 'रेल वन' एप लांच किया है। इस एप से टिकटों की बुकिंग पर 3 प्रतिशत की छूट मिलनी शुरू हो गई है। 14 जुलाई 2026 तक किराये का डिजिटल भुगतान करने पर तीन प्रतिशत की रियायत मिलेगी। यात्रियों को एक ही डिजिटल प्लेटफार्म पर यात्रा से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।

इन चीजों की सुविधा

ट्रेनों के टिकट, फूड, लाइव लोकेशन और मदद के लिए यात्रियों को अलग-अलग एप व डिजिटल प्लेटफार्म पर नहीं जाना पड़ेगा। यात्री रेल वन पर आरक्षित, जनरल व प्लेटफार्म टिकट के अलावा मासिक सीजन टिकट भी बुक कर सकेंगे।

लोकेशन, इमरजेंसी हेल्प आदि भी इस एप से मिलेगी

ट्रेनों का लाइव लोकेशन देखने के साथ कैटरिंग सुविधा का आर्डर कर सकेंगे। इस एप पर किसी तरह की इमरजेंसी में सहायता के लिए भी सूचना दे सकते हैं।रेल वन एप पर अब टिकट बुक मोबाइल, प्लेटफार्म व मासिक सीजन टिकट बुक कर सकते हैं। शिकायत के लिए रेल मदद एप या हेल्पलाइन 139 नंबर का उपयोग करते हैं। अब सभी सुविधाएं रेल वन पर ही मिल जा रही हैं।

रेल यात्रियों को मिलेगी तीन प्रतिशत की छूट

रेल यात्रियों की सुविधाओं को और आसान बनाने की दिशा में "रेल वन" एप उपयोगी साबित हो रहा है। सभी प्रकार की रेल टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन की लाइव ट्रैकिंग, शिकायत दर्ज करने और खाने के आर्डर तक की सभी सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं। इस सुविधा से यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी और सफर आसान होगा।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / 'रेल वन' एप पर जनरल टिकट की बुकिंग करें…तीन प्रतिशत की छूट पाएं, रेलवे ने लांच की स्पेशल सुविधा

