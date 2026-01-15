15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शाहजहांपुर

जिस लाश को पुलिस ने जानवर समझकर फेंका वह इंसान की निकली; सनसनीखेज मामला जानकर चकरा जाएगा सिर!

Crime News: जिस लाश को पुलिस ने जानवर समझ कर फेंका वह इंसान की निकली। 4 सालों बाद सनसनीखेज केस का खुलासा हुआ। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

शाहजहांपुर

image

Harshul Mehra

Jan 15, 2026

police had thrown away body claiming that of animal turned out to be that of men crime news shahjahanpur

जिस लाश को पुलिस ने जानवर समझ कर फेंका वह इंसान की निकली। फोटो सोर्स-AI

Crime News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने जिस शव को पशु का बताकर फेंक दिया वह अभिषेक यादव का निकला। 5 साल पहले अग्निकांड में अभिषेक के अधजले शव को कई लोग मानव का बता रहे थे लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं थी। उनके पिता 2 सालों तक थानों के चक्कर लगाते रहे। जिसके बाद पुलिस ने शव के अवशेष DNA जांच को भेजे।

शाहजहांपुर न्यूज: जांच रिपोर्ट ने पुलिस की लापरवाही की पर्ते उधेड़ी

मंगलवार को आई जांच रिपोर्ट ने पुलिस की लापरवाही की पर्ते उधेड़ दीं। मामले को लेकर उनके पिता ने दुकान मालिक नईम और उसके साथी राजू पर हत्या की FIR दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि दुकानदार ने अभिषेक को जलाकर मारा और इसे अग्निकांड का रूप दे दिया गया। पुलिस ने बुधवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

क्या था पूरा मामला

दरअसल, रोजा बस अड्डा स्थित नईम की मोबाइल की दुकान में 19 दिसंबर 2020 को रात में आग लग गई थी। जांच में पुलिस को शव के अवशेष मिले थे। इस दौरान पुलिस को कड़ा और ताबीज भी मिला था। पशु के अवशेष बताते हुए पुलिस ने तालाब किनारे कचरे में फिंकवा दिए। लोगों ने उस दौरान अवशेष किसी मानव के होने की आशंका जताई थी। जिसके बाद दबाव में आई पुलिस ने पशु चिकित्साधिकारी को बुलाया। उनकी जांच से स्पष्ट हो गया कि अवशेष पशु के नहीं, बल्कि इंसान के थे।

शाहजहांपुर: पुलिस ने जानवर समझ कर फेंका, इंसान की निकली लाश

बावजूद इसके पुलिस ने दांत, हड्डियों के बचे हिस्से, कड़ा और ताबीज थाने में रखवाकर मामले पर पर्दा डाल दिया। आग में कौन जला, इसकी पड़ताल पुलिस ने नहीं की। वहीं, स्थानीय निवासी अभिषेक 19 दिसंबर से ही लापता थे। अगले दिन अभिषेक के पिता रामौतार ने रामचंद्र
मिशन थाने पहुंचकर बताया कि बेटा अभिषेक पाप्स फैक्ट्री में नौकरी करता था। वह ढाबे पर खाना खाने गया, तभी से लापता है।

Shahjahanpur: नहीं मानी मृतक के पिता ने हार

मृतक के पिता रामौतार ने रोजा क्षेत्र में मिले शव के अवशेष पर संदेह जताया, लेकिन पुलिस ने टरका दिया। उन्होंने SP से शिकायत की। जिसके बाद 15 जनवरी 2021 को रामचंद्र मिशन थाने में गुमशुदगी दर्ज हो सकी। एक साल तक पुलिस एक कदम भी नहीं चली तो रामौतार दोबारा SP के पास पहुंचे। जांच के नाम पर टालमटोल चलती रही, लेकिन रामौतार ने हार नहीं मानी। लगातार वह अफसरों के कार्यालय के चक्कर लगाते रहे।

DNA जांच के बड़ा खुलासा

नवंबर 2022 में पुलिस ने रामौतार, उनकी पत्नी सुमन और शव के अवशेषों के सैंपल DNA जांच को भेजे। मंगलवार को आई DNA रिपोर्ट में अधजले शव के अवशेष अभिषेक के होने की पुष्टि हो गई। जिसके बाद मृतक की मां सुमन ने तहरीर दी कि बेटे अभिषेक का दुकान स्वामी नईम व राजू से विवाद हुआ था। उन दोनों ने ही अभिषेक की हत्या कर शव को बोरे में भरकर दुकान में जला दिया।

मामले को लेकर CO सिटी ने क्या कहा?

मामले को लेकर CO सिटी पंकज पंत का कहना है कि DNA जांच में शव अभिषेक का होने की पुष्टि हुई है। उनकी मां की तहरीर के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। अभिषेक के खिलाफ पूर्व में चोरी की FIR दर्ज थी। ऐसे में हर बिंदु पर गंभीरता से जांच की जाएगी।

ये भी पढ़ें

‘कांग्रेस अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और….’ डिप्टी CM मौर्य बोले-तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी
वाराणसी
keshav prasad maurya targeted opposition why did he mention akhilesh yadav priyanka gandhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 11:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Shahjahanpur / जिस लाश को पुलिस ने जानवर समझकर फेंका वह इंसान की निकली; सनसनीखेज मामला जानकर चकरा जाएगा सिर!

बड़ी खबरें

View All

शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले– सपा बार-बार बदल रही पीडीए का मतलब, जनता को कर रही भ्रमित, खुद को नहीं पता इसका मतलब

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी फोटो सोर्स @mppankajchaudhary X account
शाहजहांपुर

बाथरूम में नहाने गया लड़का, दरवाजा खुलते ही ‘मां’ की निकल पड़ी चीख, गीजर बना काल

बाथरूम से निकली मौत की खबर!
शाहजहांपुर

मौत के वो आखिरी 30 सेकंड…भागो…भागो…हटो, पति-पत्नी, 2 बच्चों समेत 5 के उड़े चीथड़े, मंजर देख कांपा लोगों का कलेजा

accident shahjahanpur
शाहजहांपुर

वो रोती रही मुझे भी ले चलो…पर चीज लाने का भरोसा देकर चले गए पापा, परी की आंखों में आंसुओं का सैलाब

accident
शाहजहांपुर

एक बाइक पर सवार 5 लोग ट्रेन से कटे, रेलवे ट्रैक पर बिखरे चीथड़े; 500 मीटर तक घिसटती रही बाइक

शाहजहांपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.