जिस लाश को पुलिस ने जानवर समझकर फेंका वह इंसान की निकली; सनसनीखेज मामला जानकर चकरा जाएगा सिर!

दरअसल, रोजा बस अड्डा स्थित नईम की मोबाइल की दुकान में 19 दिसंबर 2020 को रात में आग लग गई थी। जांच में पुलिस को शव के अवशेष मिले थे। इस दौरान पुलिस को कड़ा और ताबीज भी मिला था। पशु के अवशेष बताते हुए पुलिस ने तालाब किनारे कचरे में फिंकवा दिए। लोगों ने उस दौरान अवशेष किसी मानव के होने की आशंका जताई थी। जिसके बाद दबाव में आई पुलिस ने पशु चिकित्साधिकारी को बुलाया। उनकी जांच से स्पष्ट हो गया कि अवशेष पशु के नहीं, बल्कि इंसान के थे।