DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी में “वूमेन्स हुनर हाट” का आयोजन, महिलाओं के हस्त कला की प्रतिभा को मंच

इस अवसर पर महिला प्रतिभागियों ने अपने कौशल, हुनर और पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन किया। ‘वूमेन्स हुनर हाट’ का उद्देश्य महिलाओं की रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना रहा। इस कार्यक्रम में लघु उद्योगधमिता से जुड़ी हैंड मेड क्राफ्ट एवं सजावटी वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया जिसमें सुई धागा लघु उद्योग की ओनर मिसेज वंदना, जिन्होंने थ्रेड से निर्मित ज्वेलरी को प्रदर्शित किया, रंजन बरनी अचार की ओनर रंजन श्रीवास्तव, यस्वी महिला गृह उद्योग (अचार एवं मिलेट्स आटा एवं घरेलू होममेड मसाले) की ओनर उर्वशी श्रीवास्तव, लविंग नोटिस के ओनर विभा गुप्ता जो होममेड मेक्रम वर्क से बनी हैंडबैग, हैंगिंग वॉल,एवं तोरण, जैसी वस्तु को सम्मिलित किया, आशिमा टेराकीर्ति एंड हैंडीक्राफ्ट आधुनिक टेराकोटा की ओनर कल्याणी कीर्ति सिंह जी आदि द्वारा अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गयी।