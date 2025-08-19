Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी में “वूमेन्स हुनर हाट” का आयोजन, महिलाओं के हस्त कला की प्रतिभा को मंच

दीक्षा उत्सव के क्रम में महिला अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित 'महिला हुनर हाट' के माध्यम से विश्वविद्यालय ने महिला स्वावलंबन को सशक्त गति देने का प्रयास किया है

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 19, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी में वूमेंस हॉट का आयोजन

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में 44वें दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में महिला अध्ययन केंद्र एवं वी.एस.फाउंडेशन के, संयुक्त तत्वाधान से “वूमेन्स हुनर हाट” का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम गृह विज्ञान विभाग में सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक संपन्न हुआ।

इनकी रही उपस्थिति

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजवंत राव , अधिष्ठाता, कला संकाय, एवं प्रोफेसर नंदिता सिंह, प्रेसिडेंट, GUWWA रही। जबकि कार्यक्रम का संचालन प्रो. दिव्या रानी सिंह (निदेशक महिला अध्ययन केंद्र) ने किया इसके साथ ही वी.एस.फाउंडेशन की डायरेक्टर सुश्री संगीता मल्ल भी उपस्थित रही।

महिला प्रतिभागियों ने अपने कौशल का किया प्रदर्शन

इस अवसर पर महिला प्रतिभागियों ने अपने कौशल, हुनर और पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन किया। ‘वूमेन्स हुनर हाट’ का उद्देश्य महिलाओं की रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना रहा। इस कार्यक्रम में लघु उद्योगधमिता से जुड़ी हैंड मेड क्राफ्ट एवं सजावटी वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया जिसमें सुई धागा लघु उद्योग की ओनर मिसेज वंदना, जिन्होंने थ्रेड से निर्मित ज्वेलरी को प्रदर्शित किया, रंजन बरनी अचार की ओनर रंजन श्रीवास्तव, यस्वी महिला गृह उद्योग (अचार एवं मिलेट्स आटा एवं घरेलू होममेड मसाले) की ओनर उर्वशी श्रीवास्तव, लविंग नोटिस के ओनर विभा गुप्ता जो होममेड मेक्रम वर्क से बनी हैंडबैग, हैंगिंग वॉल,एवं तोरण, जैसी वस्तु को सम्मिलित किया, आशिमा टेराकीर्ति एंड हैंडीक्राफ्ट आधुनिक टेराकोटा की ओनर कल्याणी कीर्ति सिंह जी आदि द्वारा अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गयी।

इन उत्पादों की विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं छात्रों द्वारा खरीदारी भी की गई l प्रो राजवंत राव ने इसे महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास की दिशा में एक सार्थक पहल बताया।

हस्त कला की प्रतिभा को मंच मिला

“वूमेन्स हुनर हाट’ ने न केवल महिलाओं के हस्त कला की प्रतिभा को मंच दिया बल्कि समाज में महिलाओं की भागीदारी और योगदान को भी नई पहचान प्रदान की। गृह विज्ञान विभाग के प्रांगण में आयोजित इस आयोजन में छात्र-छात्राओं तथा शिक्षकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही, जिसमें डॉ प्रीति गुप्ता, डॉ गीता सिंह रही। विभाग की डॉ अनुपमा कौशिक, डॉ नीता सिंह एवं शोध छात्राएं उपस्थित रही।सभी ने महिला उद्यमिता और कला-शक्ति को सराहते हुए इसे प्रेरणादायक कदम बताया।

Published on:

19 Aug 2025 10:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी में “वूमेन्स हुनर हाट” का आयोजन, महिलाओं के हस्त कला की प्रतिभा को मंच

